Месяц войны позади: какие выводы и прогнозы для Украины

Месяц назад, 24 февраля, началось открытое российское вторжение в Украину. Наша страна с помощью финансовой, военной и дипломатической поддержки Запада продолжает давать отпор агрессору. А эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" ход и возможные последствия этой войны.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Часть наших союзников ожидала, что Украина капитулирует, что можно будет как-то договориться с Путиным

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич делает следующие внутриукраинские выводы:

"Агрессия России, широкомасштабная война стала, с одной стороны, шоком для украинцев, а с другой – катализатором для мобилизации нации. Подобное было и ранее, но сейчас – масштабы куда больше. В том числе с точки зрения политического процесса. Сейчас Украина работает как единое целое, чего не было даже в 2014-2015 годах. Второй важный внутриукраинский выводы – для многих приятной неожиданностью, в том числе для оппонентов – стала позиция президента Зеленского. Стойкость, всё то поведение, которое он демонстрирует сейчас, от него явно не ожидали ни друзья, ни враги".

Характеризируя ситуацию с точки зрения военной, эксперт акцентирует, что Украина – не сдалась. И это стало явной неожиданностью для РФ.

"Изначальный план агрессора касательно блицкрига провален. И россияне сменили тактику, в том числе сделав ставку на давление по гуманитарным вопросам – обстрелы инфраструктуры, мирных жителей. И это окончательно сняло с повестки дня вопрос – в качестве кого воспринимать Россию. Ее воспринимают либо как врага, либо в лучшем для нее случае, как перманентную угрозу, – поясняет Игорь Тышкевич. – Города, сопротивляющиеся российской агрессии – это во многом русскоязычные города, на которые РФ всё еще рассчитывала в ракурсе так называемой "русской весны". Но даже те украинские политики, чиновники, которых называли сепаратистами, дали понять, что никакой "русской весны" не будет. Это и позиция мэра Одессы – Труханова. И позиция главы военной администрации Кривого Рока – Вилкула. Еще недавно и первый и второй считались наряду с Медведчуком условным пророссийским лобби. Но даже Труханов и Вилкул, когда война пришла всю украинскую землю, заняли проукраинскую позицию".

Война, продолжает эксперт, демонстрирует как положительные, так и негативные качества всех и каждого.

"Есть часть политиков, чиновников, которые уехали в более безопасное место. Есть люди, которые стараются быть патриотами издалека. Бог им судья. Но я уверен, что политическое и чиновничье будущее всех, кто выехал из Украины – предопределено. С другой стороны, появилась группа чиновников, которые просто удивляют своей деятельностью. Это мэры Николаева, Ирпеня, многих других городов", – подчеркивает Игорь Тышкевич.

По его словам, если говорить о влиянии этой войны на внешнее поле, то уже понятно, что старая система сдержек, противовесов, обеспечения глобальной безопасности – окончательно приказала долго жить. Механизмы, к которым ранее апеллировали как к таковым, что могут предотвратить или остановить войны – де-факто не работают. И это вызов перед практически всеми государствами мира на ближайшие годы.

"Путин с декабря говорил о неработающих механизмах безопасности, пытаясь продвинуть российское видение того, как и что должно быть. Он своего добился. Но не в лучшую для себя сторону, – акцентирует эксперт. – Когда основной критик неработающих механизмов безопасности разрушает остатки системы и идет войной на соседнее мирное государство, это, безусловно, приводит к соответствующей реакции. Да, часть наших союзников ожидала, что Украина капитулирует. Что можно будет как-то договориться с Путиным. То есть, повторить "Мюнхенский сговор" 1938 года с Гитлером. Но, в отличие от тогдашней Чехословакии, сегодняшняя Украина не сдалась. И теперь перед огромным количеством стран стоит вопрос политического и морального выбора. С кем вы? И что вы сделали для того, чтобы эта война скорее прекратилась?".

Обратил внимание Игорь Тышкевич и на еще одно важнейшее последствие происходящего.

"Россия выходила на эскалацию, на войну, имея цели утвердить за собой статус глобальной супердержавы. В итоге – резкая реакция, в том числе стран Запада, санкционное давление и безуспешная попытка РФ найти союзника в лице того же Китая. И если еще месяц назад в потенциальном диалоге США и КНР присутствовал фактор России как полноценного участника, то теперь этого нет", – отмечает эксперт.

По его мнению, ни Вашингтон, ни Пекин не будут работать на дезинтеграцию РФ, потому что она пока нужна как государство. Но в качестве равноценного партнера Россия уже не рассматривается.

"Китай делает всё, чтобы превратить РФ в своего младшего партнера. А для США стремительное уменьшение роли РФ в регионе и мире – также выглядит вполне приемлемым, – поясняет Игорь Тышкевич. – Да, РФ по результатам войны, даже если откровенно проиграет, под внешним давлением не развалится. Это может случиться лишь в результате внутрироссийских процессов. Но то, что внешнеполитический вес РФ по результатам войны будет несравненно меньшим, чем был еще декабре 2021 года – это весьма вероятно. Путин заявляет эту войну как войну за величие России. Ну, так вот – эту войну Россия уже проиграла. Не зависимо от того, что происходит на фронте. Когда возле тебя находится непредсказуемый, агрессивный сосед, это заставляет принимать определенные меры. Ты можешь ему улыбаться, но оружие на всякий случай будешь держать заряженным".

Мы должны ожидать дальнейшего усиления эффекта международных санкций, которые позволят подорвать экономику России так, чтобы она не смогла продолжать войну

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович подчеркивает, что на сегодняшний день Украина проводит стратегическую оборонную операцию, сорвав планы Кремля по быстрому захвату Киева и установлению новой власти.

"Украинская армия удивила всех, показав большую стойкость и изобретательность. Противник за какой-то месяц понес потери, сравнимые за всю десятилетнюю военную кампанию СССР в Афганистане (уже около 16 тысяч погибших оккупантов). Достигнут большой оборонительный успех украинского оружия. За исключением Херсона (и то довольно условно) ни один крупный украинский город не сдан, ни одно сражение не проиграно. Героически сражается Мариуполь, сковывая значительные силы противника и выигрывая для нас время", – отмечает эксперт.

Удивила, по его словам, и Россия, показывая полную неготовность к войне, которую сама же и начала.

"Складывается впечатление, что в Кремле изначально основывались совершенно на других разведывательных данных, необоснованно полагая, что ВСУ выйдут с поднятыми руками, а общество будет встречать агрессора цветами. Как видим, всё случилось ровным счетом наоборот. При этом россиянам всё же удалось временно отрезать Украину от Азовского моря, что может стать их опцией во время переговоров, которые уже начались", – акцентирует Денис Попович.

В целом, продолжает он, можно констатировать начало войны на истощение.

"На стороне РФ пока еще огромные ресурсы, на стороне Украины – поддержка Запада и огромная мотивация общества и Вооруженных сил, воля и стремление к победе. Мы должны ожидать дальнейшего усиления эффекта международных санкций, которые на фоне всего перечисленного позволят подорвать экономику России так, чтобы она не смогла продолжать войну. Но это дело месяцев, поэтому нам стоит набраться терпения и продолжать борьбу", – резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу три важных саммита для Украины проходят в мире – на что можно рассчитывать.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!