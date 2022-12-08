Мэра Чернигова отстранили от занимаемой должности: почему он упрекает Офис президента

7 декабря Яворивский районный суд Львовской области признал виновным в конфликте интересов мэра Чернигова Владислава Атрошенко и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль его жены. В ответ Атрошенко обвинил представителей Офиса президента (ОП) в давлении на суд по поводу решения о его отстранении. И подчеркнул, что будет обжаловать его в апелляционной инстанции. Насколько правомочными являются действия суда по отстранению мэра от занимаемой выборной должности? О чем говорит происшедшее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Фото: из открытых источников

Отстранение от должности действующего мэра выглядит крайне сомнительно с правовой точки зрения

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов напоминает, что между мэром Чернигова и Офисом президента существует давний публичный конфликт.

"Во время войны он обострился – после того как Владислава Атрошенко дважды не выпустили из Украины в служебные командировки. Поэтому отстранение от должности мэра Чернигова действительно выглядит как новый этап противостояния", – считает эксперт.

Тем более, акцентирует он, что отстранение от должности действующего мэра выглядит крайне сомнительно с правовой точки зрения.

"У нас есть большое количество примеров, когда мэры выполняют свои обязанности, несмотря на то, что против них возбуждены уголовные дела", – подчеркивает Александр Леонов.

Со стороны Атрошенко было зафиксировано два нарушения

Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия считает, что ситуацией с Атрошенко послан сигнал всем мэрам – кто будет идти против линии ОП, может быть отстранен от должности.

"Не будем забывать, что черниговский мэр является соратником киевского, с которым у ОП тоже периодически возникают конфликты. Так что это еще и определенный сигнал именно Кличко. Как и мэру Днепра – Филатову", – отмечает эксперт.

По его словам, с юридической точки зрения возникает коллизия.

"Действительно, со стороны Атрошенко было зафиксировано два нарушения. Но Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило лишь один протокол против мэра. Согласно действующему законодательству, за один протокол не отстраняют от должности, а наказывают штрафом. И именно на таком решении настаивали НАПК, – акцентирует Геннадий Кирия. – Но суд, официальное решение которого пока не опубликовано, решил отстранить Атрошенко от должности. И если апелляционная инстанция поддержит это решение, то мэра, действительно, на год отстранят, а его функции станет исполнять секретарь горсовета. При этом в Чернигове большинство местных депутатов ориентируются именно на Атрошенко".

Неприятно, когда мы находимся в состоянии отражения внешней агрессии, но пытаемся при этом решить некие внутриполитические вопросы

По мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, ситуация, которая сложилось вокруг конфликта центральной власти и мэров отдельных городов, не нова. Мы такое видели и до полномасштабной войны с Россией, отмечает он. Но такому точно не время сейчас, уверен он.

"Мэры многих украинских городов отыграли важную роль в отражении широкомасштабной агрессии. Чернигов был фактически в окружении, но выстоял, – подчеркивает эксперт. – И поддержка местным населением градоначальников, которые не оставили свои города, не убежали, а были вместе с горожанами – она на вес золота".

Тарас Семенюк не исключает, что в этом деле имеется политический подтекст. Как в тех или иных "терках" центральной власти с руководством Днепра и Киева.

"Куда продуктивнее был бы поиск консенсуса, сотрудничество между мэрами ключевых городов, с центральной властью, а не противостояние. Неприятно, даже неприемлемо, когда мы находимся в состоянии отражения внешней агрессии, но пытаемся при этом решить некие внутриполитические вопросы, – считает эксперт. – Не получится в Украине сформировать доминантную, единую политическую силу. Надо искать компромиссы, а все силы направить на противостояние с российским агрессором".

Апелляционный и Верховный суды поставят точку в этом споре

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш отмечает, что в правовом государстве обсуждать правомерность решения суда нельзя. Есть еще апелляционный и Верховный суды. Они должны поставить точку в этом споре, поясняет она.

"Но, если говорить о компетенции суда, то действующее антикоррупционное законодательство в совокупности с Законом Украины "О местном самоуправлении" дает право суду привлечь действующего городского голову к ответственности за коррупционное правонарушение. Следствием такого решения (если оно устоит и вступит в силу) должно быть его полное освобождение от должности и внесение в реестр коррупционеров со всеми вытекающими отсюда последствиями", – подчеркивает Татьяна Матяш.

Но мотивы и доказательную базу суда лучше изучить конкретно по решению – и узнать у сторон, резюмирует она.

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