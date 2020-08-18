kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12269.00

ETH/USD

430.70

LTC/USD

66.50

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Мэр Умани провел ночь на полу под офисом Зеленского (фото, видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Умани провел ночь на полу под офисом Зеленского (фото, видео)

Цебрий защищает интересы жителей Умани в Киеве, а иудейская община заявила о возможном межнациональном конфликте

сегодня, 09:59
Автор:

Елена Волкова

Мэр Умани Александр Цебрий провел минувшую ночь под зданием Офиса президента Владимира Зеленского. Чиновник лежал на земле в спальном мешке, который взял с собой. Одиночную акцию протеста Цебрий устроил в связи с тем, что, невзирая на коронавирус, власть разрешила приехать в Умань паломникам-хасидам на иудейский Новый год - Рош Ха-Шан. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в Facebook.


Мэр Умани провел ночь на полу под офисом Зеленского (фото, видео)

“Я тут отстаиваю интересы уманьчан, чтобы в городе была безопасность. Чтобы наши дети ходили в школу, а не учились онлайн. Чтобы у наших врачей не было работы. Сегодня есть первый шаг – заявление господина Авакова. Думаю, что ТЭБ ЧС примет правильное решение”, - надеется Цебрий.

Мэр говорит, что никто не дает гарантий того, что праздник иудеев пройдет безопасно и в городе не вспыхнет эпидемия коронавируса. Известно, что в Умань прибыло уже около 300 человек, а иудейская община заявила о возможном межнациональном конфликте. 

Напомним, активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Харьковской области, Киеве и на западной Украине. В столице за сутки обнаружили 88 новых больных. А вот во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях число инфицированных выросло более чем на сотню в каждой. Наименее пораженной COVID-19 все еще остается Луганская область. Здесь за сутки обнаружили лишь одного нового больного с коронавирусом. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!