Мэр Умани провел ночь на полу под офисом Зеленского (фото, видео)

Мэр Умани Александр Цебрий провел минувшую ночь под зданием Офиса президента Владимира Зеленского. Чиновник лежал на земле в спальном мешке, который взял с собой. Одиночную акцию протеста Цебрий устроил в связи с тем, что, невзирая на коронавирус, власть разрешила приехать в Умань паломникам-хасидам на иудейский Новый год - Рош Ха-Шан. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в Facebook.





“Я тут отстаиваю интересы уманьчан, чтобы в городе была безопасность. Чтобы наши дети ходили в школу, а не учились онлайн. Чтобы у наших врачей не было работы. Сегодня есть первый шаг – заявление господина Авакова. Думаю, что ТЭБ ЧС примет правильное решение”, - надеется Цебрий.

Мэр говорит, что никто не дает гарантий того, что праздник иудеев пройдет безопасно и в городе не вспыхнет эпидемия коронавируса. Известно, что в Умань прибыло уже около 300 человек, а иудейская община заявила о возможном межнациональном конфликте.

Напомним, активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Харьковской области, Киеве и на западной Украине. В столице за сутки обнаружили 88 новых больных. А вот во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях число инфицированных выросло более чем на сотню в каждой. Наименее пораженной COVID-19 все еще остается Луганская область. Здесь за сутки обнаружили лишь одного нового больного с коронавирусом.

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