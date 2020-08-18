kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12269.00

ETH/USD

430.70

LTC/USD

66.50

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всех
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всех

За сутки от коронавируса умерли еще 27 украинцев, 761 пациент смог болезнь победить

сегодня, 09:31
Автор:

Виолетта Комаровская

В лидеры по темпам распространения коронавируса сегодня снова вырвалась Харьковская область. За сутки в регионе обнаружили еще 204 инфицированных. В целом COVID-19 в Украине за вчера диагностировали еще у 1616 человек. Об этом говорится на сайте СНБО. 

Общее количество инфицированных, по состоянию на утро вторника 18 августа, достигает 94 436 человек. Из них 48 925 уже выздоровели.

Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всех

Коронавирус в Украине. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Харьковской области, Киеве и на западной Украине. В столице за сутки обнаружили 88 новых больных. А вот во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях число инфицированных выросло более чем на сотню в каждой. 

Наименее пораженной COVID-19 все еще остается Луганская область. Здесь за сутки обнаружили лишь одного нового больного с коронавирусом. 

В целом по Украине ситуация такая: 

Львовская область - 12260 случаев (+181); 

г. Киев - 10730 случаев (+88)

Черновицкая область - 7954 случая (+172)

Ровенская область - 7828 случаев (+112);

Ивано-Франковская область - 6959 случаев (+169);

Закарпатская область - 6435 случаев (+106);

Харьковская область - 6360 случаев (+204)

Одесская область - 5158 случаев (+96);

Волынская область - 4792 случая (+85)

Киевская область - 4620 случаев (+66);

Тернопольская область - 3902 случая (+85);

Винницкая область - 3272 случая (+38)

Житомирская область - 2497 случаев (+18);

Днепропетровская область - 1772 случая(+22);

Хмельницкая область - 1628 случаев (+10);

Черниговская область - 1250 случаев (+17);

Черкасская область - 1167 случаев (+2);

Запорожская область - 1154 случая (+36);

Донецкая область - 1100 случаев (+6);

Сумская область - 966 случаев (+75);

Николаевская область - 832 случая (+13);

Кировоградская область - 746 случаев (+3);

Полтавская область - 565 случаев (+8)

Херсонская область - 304 случая (+3);

Луганская область - 185 случаев (+1)

Стоит отметить, что количество погибших от осложнений коронавируса выросло до 2116 человек. 27 из них умерли за минувшие сутки. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в мире зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!