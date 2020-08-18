Наступление коронавируса: какие регионы поражены больше всех

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Виолетта Комаровская
В лидеры по темпам распространения коронавируса сегодня снова вырвалась Харьковская область. За сутки в регионе обнаружили еще 204 инфицированных. В целом COVID-19 в Украине за вчера диагностировали еще у 1616 человек. Об этом говорится на сайте СНБО.
Общее количество инфицированных, по состоянию на утро вторника 18 августа, достигает 94 436 человек. Из них 48 925 уже выздоровели.
Коронавирус в Украине. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Активнее всего коронавирус сейчас распространяется в Харьковской области, Киеве и на западной Украине. В столице за сутки обнаружили 88 новых больных. А вот во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях число инфицированных выросло более чем на сотню в каждой.
Наименее пораженной COVID-19 все еще остается Луганская область. Здесь за сутки обнаружили лишь одного нового больного с коронавирусом.
В целом по Украине ситуация такая:
Львовская область - 12260 случаев (+181);
г. Киев - 10730 случаев (+88);
Черновицкая область - 7954 случая (+172);
Ровенская область - 7828 случаев (+112);
Ивано-Франковская область - 6959 случаев (+169);
Закарпатская область - 6435 случаев (+106);
Харьковская область - 6360 случаев (+204);
Одесская область - 5158 случаев (+96);
Волынская область - 4792 случая (+85);
Киевская область - 4620 случаев (+66);
Тернопольская область - 3902 случая (+85);
Винницкая область - 3272 случая (+38);
Житомирская область - 2497 случаев (+18);
Днепропетровская область - 1772 случая(+22);
Хмельницкая область - 1628 случаев (+10);
Черниговская область - 1250 случаев (+17);
Черкасская область - 1167 случаев (+2);
Запорожская область - 1154 случая (+36);
Донецкая область - 1100 случаев (+6);
Сумская область - 966 случаев (+75);
Николаевская область - 832 случая (+13);
Кировоградская область - 746 случаев (+3);
Полтавская область - 565 случаев (+8);
Херсонская область - 304 случая (+3);
Луганская область - 185 случаев (+1);
Стоит отметить, что количество погибших от осложнений коронавируса выросло до 2116 человек. 27 из них умерли за минувшие сутки.
Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в мире зарегистрировали первую вакцину от коронавируса.
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