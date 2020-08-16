Коронавирус наступает: очередной рекорд заболеваемости в мире

За последние сутки в мире зафиксировали более 294 тысяч заболевших на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт ВОЗ.

Общее число заболевших тем временем превысило 21 миллион человек, за сутки от коронавируса умерло 9985 человек.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что значит в геополитическом плане изобретение Россией вакцины от коронавируса.

Пока всё выглядит как сугубо соображения политической целесообразности, считает политолог-международник Денис Пилаш.

"А именно: обогнать команды во всех остальных странах (Германия, Великобритания, Китай, Япония, США и т.д.), и с этой целью пожертвовать жизненно важными этапами тестирования. Ведь количество протестированных исчисляется десятками человек, то есть дело не дошло до третьего этапа, когда вакцинацию проводят на тысячах добровольцев", – отмечает эксперт.

Мог ли Центр им. Гамалеи произвести некую вакцину? Вполне, считает Денис Пилаш. Ведь у него есть опыт вакцины от эболы, например.

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