Мэр Сеула обнаружен мертвым

В Сеуле нашли мертвым мэра города Пак Вон Суна. Об сообщает информационное агенство Yonhap, ссылаясь на свои источники в полиции.

О пропаже мэра стало известно утром, 9 июля, когда дочь политика обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, он покинул дом, оставит записку, которая была очень похожа на завещание. Мобильный телефон при этом был все время выключен.

Полиция начала поиски в северном районе города, у входа в Национальный парк. Именно оттуда в последний раз исходили сигналы мобильной связи.

По данным источника, в среду, 8 июля, секретарь горсовета обвинила Пак Вон Суна в сексуальных домогательствах. Официальную причину смерти на данный момент полиция не озвучила.

Как ранее сообщали "Комментарии", в четверг, 8 июля, в Одесский горсовет нагрянули сотрудники СБУ и совместно с прокуратурой области провели обыски в кабинетах чиновников по земельным вопросам. Согласно информации пресс-службы Одесской прокуратуры, обыски происходили в рамках уголовного производства о служебной халатности в отношении руководителей и работников департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!