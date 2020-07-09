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Мэр Сеула обнаружен мертвым

Данную информацию подтвердили в полиции

сегодня, 19:33
Автор:

Владимир Лавский
Мэр Сеула обнаружен мертвым

В Сеуле нашли мертвым мэра города Пак Вон Суна. Об сообщает информационное агенство Yonhap, ссылаясь на свои источники в полиции. 

О пропаже мэра стало известно утром, 9 июля, когда дочь политика обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, он покинул дом, оставит записку, которая была очень похожа на завещание. Мобильный телефон при этом был все время выключен. 

Полиция начала поиски в северном районе города, у входа в Национальный парк. Именно оттуда в последний раз исходили сигналы мобильной связи. 

По данным источника, в среду, 8 июля, секретарь горсовета обвинила Пак Вон Суна в сексуальных домогательствах. Официальную причину смерти на данный момент полиция не озвучила. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в четверг, 8 июля, в Одесский горсовет нагрянули сотрудники СБУ и совместно с прокуратурой области провели обыски в кабинетах чиновников по земельным вопросам. Согласно информации пресс-службы Одесской прокуратуры,  обыски происходили в рамках уголовного производства о служебной халатности в отношении руководителей и работников департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.


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