"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото)

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Дмитрий Симоненко
"Мэр" оккупированного Дебальцево сепаратист Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик, назвав "событие" "пополнением материально-технической базы дошкольного учебного заведения". Мероприятие было освещено в личном блоге "чиновника".
Кроме того, информация была размещена и на сайте города:
На сайте всеукраинской онлайн-платформы данный товар стоит 42 гривны:
Ранее "Комментарии" писали о том, что почти каждый украинец знаком с выражениями "скотиняка" или "вилы Ляшко" и с их непосредственным автором. Олег Валерьевич известный как эпатажная и специфическая лицо, постоянно оказывается в центре внимания. Драки, скандалы и другая события из жизни Ляшко вашему вниманию в материале портала.
Кроме того, нам стало известно о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а ... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. Мэр Дубно Василий Антонюк в свою очередь уверяет, что дерево, перед тем как поставить на площади, освятили.
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