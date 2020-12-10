"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото)

"Мэр" оккупированного Дебальцево сепаратист Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик, назвав "событие" "пополнением материально-технической базы дошкольного учебного заведения". Мероприятие было освещено в личном блоге "чиновника".

"Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и так хочется как можно больше уделять внимание подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу муниципального дошкольного образовательного учреждения и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи ".

Кроме того, информация была размещена и на сайте города:









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Кроме того, нам стало известно о том, что елку с особым праздничным духом поставили на Ровенщине. Центральная елка города Дубно прибыла на площадь города не из какого-то сказочного леса, а ... с местного кладбища. Городские власти не стали отрицать данный факт, утверждая, что дерево было аварийным. По словам представителей администрации города, спилив дерево на кладбище, они убили двух зайцев: елка теперь могилкам не угрожает разрушением, и новогоднее настроение жителям города добавит. Мэр Дубно Василий Антонюк в свою очередь уверяет, что дерево, перед тем как поставить на площади, освятили.





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