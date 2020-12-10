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Главная Новости Общество события "Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото)
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"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото)

В одном из интернет-магазинов девайс стоит 42 гривни

сегодня, 23:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Мэр" оккупированного Дебальцево сепаратист Игорь Захаревич подарил детскому саду кухонный венчик, назвав "событие" "пополнением материально-технической базы дошкольного учебного заведения". Мероприятие было освещено в личном блоге "чиновника". 

"Мэр" оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото)

"Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и так хочется как можно больше уделять внимание подрастающему поколению. Сегодня пополнил материально-техническую базу муниципального дошкольного образовательного учреждения и вручил подарок, который необходим для приготовления пищи".

Кроме того, информация была размещена и на сайте города:

”Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото) - фото 2

”Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото) - фото 3

На сайте всеукраинской онлайн-платформы данный товар стоит 42 гривны:

”Мэр” оккупированного Дебальцево подарил детскому саду кухонный венчик (фото) - фото 4

Ранее "Комментарии" писали о том, что почти каждый украинец знаком с выражениями "скотиняка" или "вилы Ляшко" и с их непосредственным автором. Олег Валерьевич известный как эпатажная и специфическая лицо, постоянно оказывается в центре внимания. Драки, скандалы и другая события из жизни Ляшко вашему вниманию в материале портала. 

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