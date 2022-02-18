Мэр Львова рассказал, как город готовится к нашествию беженцев

Андрей Садовый дал развернутое интервью журналистам службы BBC, в котором рассказал, готов ли Львов принять нашествие беженцев в случае нападения России. Об этом передает портал "Комментарии".

Андрей Садовый. Фото с сайта Львовского городского совета

Андрей Садовый подтвердил, что во Львове стало больше журналистов, особенно из разных международных СМИ. Также сюда переехало более ста дипломатов. Он не считает текущую ситуацию глобальной, но жители Львова готовятся ко всем возможным вариантам событий. По его словам, сейчас какой-либо аномальной ситуации с переселением украинцев во Львове нет.

"Мы имеем во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс во Львове большой. Но, если посмотреть на ресурс Западной Украины, то я бы сказал, что это миллионы людей, которых мы можем принять. Мы понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем", — рассказал Садовый журналистам.

Садовый вспомнил, что в 2014 году во Львов переехали более 10 тысяч переселенцев. В настоящее время уровень подготовки гораздо серьезнее.

"На сегодняшний день мы уже можем подать санитарный объем воды во Львов при полном отсутствии электроэнергии. Мы существенно увеличили количество медикаментов в больницах. Их должно хватить на три месяца. Увеличили запасы крови. Все стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами", — говорит мэр Львова. .

Также мэр Львова рассказал, зачем всех старшеклассников города учат обращаться с оружием.

"Я бы очень хотел, чтобы все жители Львова научились владеть оружием, имели навыки к медицинской помощи. Мы живем рядом с Россией. Россия была, есть и будет источником агрессии. Мы должны быть львом, который должен этого медведя запихнуть обратно в его берлогу. У нас нет других вариантов. Этот медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц, через год", — поделился Андрей Садовый.

Читайте также: Министр обороны Украины: вероятность масштабной эскалации оцениваю как невысокую

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!