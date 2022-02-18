Министр обороны Украины: вероятность масштабной эскалации оцениваю как невысокую

Сегодня, 18 февраля, перед депутатами Верховной Рады выступил с докладом Министр обороны Украины Алексей Резников. В своем выступлении он затронул темы эскалации конфликта с Россией и обозначил главные аспекты сложившейся ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, передает портал "Комментарии".

Алексей Резников. Фото с сайта Министерства обороны Украины

В своем выступлении Алексей Резников подчеркнул тот факт, что провокации на границе с оккупантами участились. Если с начала года военные насчитали 107 обстрелов со стороны боевиков, то только за последние сутки их было 60. Также по данным министра, сейчас речь не идет об отводе российских войск от границы. По его данным, Россия наоборот оцепила Украину 149 тысячами военных. В ближайшие дни в министерстве ожидается увеличение количества российской армии еще на несколько тысяч. Но несмотря на это, Алексей Резников заявил, что вариант эскалации невысок.

"Наша разведка видит все движения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины. Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение. Мы на постоянном контакте с нашими международными партнерами. Еще раз подчеркиваю. Сейчас могут озвучиваться разные даты каких-то событий и разные сценарии. Все эти сценарии украинский армия просчитала и готова к ним. Мы ни в коем случае не умаляем угрозу, но вероятность масштабной эскалации до сих пор оцениваем как невысокую", — сказал Резников под куполом украинского парламента.

Резников сосредоточил свое выступление на подготовке украинской армии. Он поблагодарил международных партнеров за помощь и предоставленное вооружение. Также министр рассказал, что уже через три года численность украинской армии должна составлять 100 тысяч военных. В 2024 году планируется отменить срочную службу за счет подготовки терробороны и резерва. А повышение зарплат военных, по его мнению, будет стимулом служить контрактникам в армии более длительный период времени. Ведь, по словам министра, угроза от России будет постоянной.

Также Резников остановился на своих договоренностях с министром обороны Беларуси, уверяя, что не ожидает нападения со стороны Беларуссии.

"Беларусь — это особая страна для нас, белорусский народ — очень близок нам. Никакой агрессии по отношению к Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За это нас проклянут потомки. Поэтому я выступаю за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами. Я благодарен министру Хренину за то, что он разделяет этот подход. Во время беседы мы сразу договорились о ряде практических шагов", — сказал министр.

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