Мендель возвращается на канал Ахметова: карьерная реализация или профессиональное падение

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель нашла новую работу на телеканале "Украина 24", который принадлежит Ринату Ахметову. Теперь она будет вести видеоколонку в программе Евгения Киселева "Реальная политика".

Юлия Мендель - фото из открытых источников

О чем говорят и к чему могут привести "метания" Мендель, которая вновь появляется на медиа Ахметова, где ранее вела проект о деолигархизации? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Мендель сейчас находится на пути профессионального падения

По словам политтехнолога, политического консультанта Анне Быковой, нет такого понятия как экс-президент. Есть 4-й, 5-й и так далее.

"Это – вечный статус, который прикрепляется к человеку, возглавлявшему государство. По сути, точно так же можно говорить о советниках, пресс-секретарях президентов", – отмечает эксперт.

Она подчеркивает, что люди, находящиеся в орбите президента, всегда будут, независимо от того, на кого станут потом работать, ассоциироваться именно с президентом, резонировать с его личностью.

"Поскольку Зеленский самый молодой президент Украины, он беспокоится о своей репутации и не планирует завершать политическую карьеру, ему важно, чтобы никто из окружения не бросал на него токсичную тень. А Мендель в силу своих непрофессионализма, неопытности, отсутствия креативности и полной нереализованности на такой интереснейшей должности как пресс-секретарь президента – сейчас находится на пути профессионального падения. Скажем так, "пошла по наклонной". Естественно, Офис президента пытается ее куда-то пристроить. Ограничить ее метания, чтобы она нашла какое-то одно место. Успокоилась. И начала, наконец, что-то делать не токсичное для Зеленского", – поясняет Анне Быкова.

По ее мнению, назначение Мендель на должность пресс-секретаря президента было серьезной ошибкой.

"Ошибкой это и останется, как бы потом биографы не преподносили президентство Зеленского. Ему стоит с эти смириться и не питать ложных надежд касательно позитивного имиджа Мендель", – уверена Анне Быкова.

Если что-то пойдет не так в плане качества, то Киселев сам очень быстро попросит Мендель "на выход" из своей программы"

Телеведущий, медиаэксперт Сергей Дойко отмечает:

"Сразу скажу, что лично не знаком ни с г-жой Мендель, ни с ее творчеством до работы на Банковой. Это, по моему мнению, только добавит объективности моему комментарию. В наше непростое время каждый зарабатывает, как может. И реализуется, как может. Время такое. Не наша вина. Не устаю повторять, что где бы и кем бы человек не работал в прошлом, его сегодняшние реальные результаты (производительность, качество программ, рейтинги и так далее) – вот основной показатель ценности и полезности такого человека. Именно ценности!"

Есть, конечно, СМИ, которые могут круто противоречить взглядам человека, его идеологии, его жизненной позиции, акцентирует эксперт.

"На такие СМИ, по собственному опыту скажу, профессиональный журналист не пойдет работать ни за какие мотивационные вещи. Либо же, когда предложение сначала уж очень заманчивое и какое-то время журналист чувствует, что политика СМИ не наступает ему на горло, он может поработать там. Какое-то время. Но, как только он сам внутренне почувствует, что СМИ стало токсичным для него лично и его позиции, стало невыносимым для него, человек уйдет оттуда. Даже невзирая на раскрученность СМИ, популярность передачи и так далее", – уверен Сергей Дойко.

По его словам, понятно, что Мендель интересна как бывший пресс-секретарь президента. Понятно, что ее фамилия на слуху. Понятно, что от нее зритель ждет чего-то интересного и драйвового именно по причине, что она явно знает пикантных деталей поболее, чем большинство ее коллег. Но сумеет ли она соответствовать этим критериям-ожиданиям – можно будет увидеть со временем по ее работе.

"Когда-то один из моих, как я считал, хороших знакомых (назовем его "С"), распустил слух, мол, в свое время я просто-таки навязывался на работу на один из вновь создаваемых телеканалов. Типа, ну просто я там пороги оббивал… Так вот что скажу: навязываться и искать возможности для реализации – две огромные разницы! Можно сколько угодно "навязываться", но никто и никогда за тебя часами в прямом эфире потом работать не будет! И даже если тебя кто-то протолкнул на ту или иную позицию, потом тебе и только тебе доказывать свое соответствие занимаемой должности и демонстрировать умение качественно работать. И только зрители в итоге дадут такому человеку оценку, ни коллеги или работодатель, а конечный потребитель информации – зритель, – подчеркивает Сергей Дойко. – Часто, и это правда, место сидения у нас определяет точку зрения. И, как бы ни странно это прозвучало, не столь важно, на каком канале ты работаешь, сколь то – насколько ты останешься самим собою, сколько в твоей работе будет правды, фактов, содержания, а не хайпа либо акцента на одни "веселые картинки". Зная лично Евгения Алексеевича (речь о Евгении Киселёве – политическом обозревателе, телеведущим канала "Украина 24", ведущим программы "Реальная политика" – прим. ред.), уверен – если что-то пойдет не так в плане качества, то он сам ее очень быстро попросит "на выход" из своей программы".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Мендель снова заговорила о своей "беременности".

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