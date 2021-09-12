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Мендель снова заговорила о своей «беременности»

По словам Юлии Мендель, украинские СМИ используют тему ее "беременности", чтобы создавать "кликабельны заголовки"

сегодня, 09:23
Автор:

Ольга Чародий

Бывший спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова заговорила о своей "беременности", как якобы средство манипуляций в средствах массовой информации. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Мендель снова заговорила о своей «беременности»

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

По словам Мендель, украинские СМИ используют тему ее "беременности", чтобы создавать "кликабельны заголовки" и "привлекать" читателей на свои сайты.

"Моя беременность стала конфеткой, которой привлекают к рассказу о "провалах" Украины", — считает Мендель.


Мендель снова заговорила о своей «беременности» - фото 2

По ее словам, тему "беременности" используют для распространения фейковых "важнейшего нарратива — о энергетическом коллапсе". Однако, похоже на то, что темой "беременности" больше манипулирует сама Мендель, чем СМИ. Эта история началась значительно раньше, чем Юлия стала пресс-секретарь президента Украины.

Как пишет издание Буквы, в 2016 году Мендель, которая тогда работала журналисткой, опубликовала пост с скриншотом — сообщение от незнакомого ей мужчины. Тот якобы домогался ее и писал сообщения интимного характера.

Мендель снова заговорила о своей «беременности» - фото 3


Напомним, Юлия Мендель придерживается мнения, что Сергею Никифорову, который теперь налаживает коммуникации со СМИ, выполнять свои обязанности проще, чем это приходилось делать ей. Работа президентской пресс-службы уже отработана, установлены связи с медиа. По ее словам, сейчас у Никифорова меньше работы и функции его упрощены. Он не курирует работу международных медиа, не работает с президентским сайтом. Потому что ввели другое распределение обязанностей. Поэтому видно, что коммуникации президентской пресс-службы со СМИ ежедневные и деловые.

Именно в таких условиях легче минимизировать критические атаки. Бывшая  советник президента вспомнила, когда она только начала работать, украинские власти и ее руководителя обвиняли в подогреве России. Сейчас такие утверждения никто серьезно не воспринимает, ведь Владимир Зеленский не только побывал в Брюсселе, но и наладил хорошие контакты с лидерами ведущих европейских стран.


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Источник: https://bykvu.com/
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