Бывший спикер президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель снова заговорила о своей "беременности", как якобы средство манипуляций в средствах массовой информации. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

Юлия Мендель (фото из открытых источников)

По словам Мендель, украинские СМИ используют тему ее "беременности", чтобы создавать "кликабельны заголовки" и "привлекать" читателей на свои сайты.

"Моя беременность стала конфеткой, которой привлекают к рассказу о "провалах" Украины", — считает Мендель.









По ее словам, тему "беременности" используют для распространения фейковых "важнейшего нарратива — о энергетическом коллапсе". Однако, похоже на то, что темой "беременности" больше манипулирует сама Мендель, чем СМИ. Эта история началась значительно раньше, чем Юлия стала пресс-секретарь президента Украины.

Как пишет издание Буквы, в 2016 году Мендель, которая тогда работала журналисткой, опубликовала пост с скриншотом — сообщение от незнакомого ей мужчины. Тот якобы домогался ее и писал сообщения интимного характера.









Напомним, Юлия Мендель придерживается мнения, что Сергею Никифорову, который теперь налаживает коммуникации со СМИ, выполнять свои обязанности проще, чем это приходилось делать ей. Работа президентской пресс-службы уже отработана, установлены связи с медиа. По ее словам, сейчас у Никифорова меньше работы и функции его упрощены. Он не курирует работу международных медиа, не работает с президентским сайтом. Потому что ввели другое распределение обязанностей. Поэтому видно, что коммуникации президентской пресс-службы со СМИ ежедневные и деловые.

Именно в таких условиях легче минимизировать критические атаки. Бывшая советник президента вспомнила, когда она только начала работать, украинские власти и ее руководителя обвиняли в подогреве России. Сейчас такие утверждения никто серьезно не воспринимает, ведь Владимир Зеленский не только побывал в Брюсселе, но и наладил хорошие контакты с лидерами ведущих европейских стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!