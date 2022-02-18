Медики были шокированы: во Львове у 3-летнего ребёнка обнаружили огромного "чужого" в глазу (ФОТО)

Во Львове в глазу у маленького ребёнка обнаружили десятисантиметрового гельминта. Об этом пишет издание ТСН.

У ребёнка обнаружили "чужого" в глазу. Иллюстрация

Во Львове у 3-летней девочки снизилось зрение, а также появилось припухлость и зуд в области глаза. Лечение результата не дало и впоследствии образовалась опухоль.

"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок !", — сообщается на странице Львовской областной клинической больницы Охматдет.

В глазу ребёнка был обнаружен гельминт дирофилярия, размер которого превышал 10 сантиметров.

"Это как "Чужой", но с той разницей, что он еще и немного "Неуловимый мститель", потому что все время бежал от наших врачей", рассказали медики.

Однако убежать "чужаку" всё же не удалось. Окулисты извлекли его целиком с помощью микрохирургического пинцета.

"Когда мы начали надрезать эту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, мы бы не достали его", — рассказал офтальмолог.

Сообщается, что в настоящее время у пациентки уже восстановилось зрение и прошло воспаление.

Медики рассказали, что такой паразит чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, являющихся промежуточным звеном.

Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

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