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Медики были шокированы: во Львове у 3-летнего ребёнка обнаружили огромного "чужого" в глазу (ФОТО)

Огромный паразит пытался убежать от медиков в череп

сегодня, 13:16
Автор:

Денис Подставной
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Во Львове в глазу у маленького ребёнка обнаружили десятисантиметрового гельминта. Об этом пишет издание ТСН. 

Медики были шокированы: во Львове у 3-летнего ребёнка обнаружили огромного "чужого" в глазу (ФОТО)

У ребёнка обнаружили "чужого" в глазу. Иллюстрация

Во Львове у 3-летней девочки снизилось зрение, а также появилось припухлость и зуд в области глаза. Лечение результата не дало и впоследствии образовалась опухоль. 

"То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок !", — сообщается на странице Львовской областной клинической больницы Охматдет.

В глазу ребёнка был обнаружен гельминт дирофилярия, размер которого превышал 10 сантиметров. 

"Это как "Чужой", но с той разницей, что он еще и немного "Неуловимый мститель", потому что все время бежал от наших врачей", рассказали медики. 

Однако убежать "чужаку" всё же не удалось. Окулисты извлекли его целиком с помощью микрохирургического пинцета. 

"Когда мы начали надрезать эту опухоль в операционной, она начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, мы бы не достали его", — рассказал офтальмолог. 

Сообщается, что в настоящее время у пациентки уже восстановилось зрение и прошло воспаление. 

Медики рассказали, что такой паразит чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, являющихся промежуточным звеном.

Медики были шокированы: во Львове у 3-летнего ребёнка обнаружили огромного ”чужого” в глазу (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/vo-lvove-v-glazu-rebenka-obnaruzhili-10-santimetrovogo-chuzhaka-kotoryy-pytalsya-sbezhat-v-cherep-1980709.html
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