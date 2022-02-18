Переговоры Путин-Лукашенко: почему стоит ждать сенсации – о чем могут заявить

Сегодня, 18 февраля, президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин проведет переговоры с самопровозглашенным главой Республики Беларусь (РБ) Александром Лукашенко в Москве. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также "актуальные проблемы европейской безопасности". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии", могут ли быть сделаны какие-то заявления в ракурсе повышения ставок в большой геополитической игре, которую затеяли РФ и коллективный Запад (и частью которой является Украина). А также оценили всё более усиливающуюся зависимость Лукашенко от Кремля.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Россия просто так не отпустит Беларусь. Вопрос только в том, сколько формальной самостоятельности останется у РБ

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что после встречи Путина и Лукашенко могут быть сделаны какие-то сенсационные заявления.

"Лукашенко очень любит сенсационные заявления. Другое дело, что для него такие заявления – это предмет торга, а не установка для исполнения. Многое из того, что он заявлял по Украине, так и осталось сотрясанием воздуха, и не было выполнено. Что-то "сказануть" в своем стиле может и Путин. Сейчас надо обращать внимание не на слова, а на реальные действия России", – подчеркивает политолог.

Он уверен, что у Беларуси еще есть шанс выбраться из цепких объятий России. Но это будет непросто.

"Россия просто так не отпустит Беларусь. Вопрос только в том, сколько формальной самостоятельности останется у РБ. Но Лукашенко будет до последнего бороться за то, чтобы сохранить свой контроль над Беларусью. И это не борьба за суверенитет Беларуси, это борьба за сохранение его авторитарной власти в Беларуси", – поясняет Владимир Фесенко.

По его мнению, всё, что мы видим в последнее время во взаимоотношениях Минска и Москвы – это не союз, а все более увеличивающаяся зависимость Беларуси от России.

"Если это и объятия – то спрута. Если бы это было органично и удобно для Лукашенко, то он давно бы на это согласился. А он еще барахтается и пытается сохранить свою хотя бы относительную самостоятельность", – резюмирует Владимир Фесенко.

Москва и Минск попытаются продемонстрировать некую единую позицию

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов не исключает, что некие заявления в плане игры на повышение ставок – вполне реальны.

"Думаю, еще около месяца могут продолжать такие игры со стороны Западного мира (Путин нападет и т.д.), а также идти острые заявления со стороны РФ. И одним из актов этой игры вполне может стать некое совместное заявление Путина и Лукашенко", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Запад загнал белорусского лидера в угол.

"Мы с коллегами даже шутили, что именно Западный мир пытается возродить Советский Союз. Некая логика в этом есть. После активной поддержки Западом революционных событий в Беларуси, Лукашенко фактически не оставили другого выхода, кроме как метнуться в объятия Кремля. И в ближайшее время он ничего с этим не сможет поделать. Впрочем, в политике ничего не вечно. В том числе союзы. И есть вероятность, что спустя некое время у Александра Григорьевича появится возможность дальнейшего балансирования. Но точно не сейчас. Запад выбил из-под него эту точку баланса", – поясняет Николай Спиридонов.

Именно поэтому он называет вполне вероятным, что РФ и РБ (Республика Беларусь) сыграют синхронно на повышение ставок.

"Впрочем, возможен и другой ход. Ведь РФ уже демонстрирует отвод войск от украинских границ. Может быть, Лукашенко и Путин вместе заявят – учения заканчиваются, мы войска отводим и ни на кого не нападем (и не собирались). Но что будет стопроцентно – так это демонстрация Москвой и Минском некой единой позиции, – прогнозирует эксперт. – К примеру, по ситуации на Донбассе, где вчера были достаточно активные боевые действия. И РФ с РБ попытаются обвинить в этом именно Украину".

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