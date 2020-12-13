McDonald's открыл барбершоп, в котором делают одну стрижку

Крупнейшая в мире американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла свою первую парикмахерскую. Теперь каждый желающий сможет сделать себе культовую прическу 90-х годов, которую носил звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо и футболист Дэвид Бекхэм.

McDonald's начал делать стрижки / фото: McDonald's

Известно, что в столице Швеции открылся барбершоп McDonald's, где посетителям предлагают сделать только одну стрижку, которая называется "Golden M" — с пробором по центру и челкой по бокам. Она напоминает логотип компании.

И как ни странно, спустя несколько часов после открытия салона все свободные места были забронированы. Делает прически известный стилист Адам Лукач. После подтверждения записи, он звонит клиенту по видеосвязи и рассказывает, как сделать себе эту стрижку. И желающих оказалось так много, что компания уже выпустила подробную видео-инструкцию, чтобы клиенты делали себе "Golden M" самостоятельно.

Еще McDonald's запустила нейросеть, которая анализирует фотографии на наличие "золотой арки". И те, кто обладает легендарной прической, смогут в ресторане быстрого питания получить бесплатно "Биг Мак".

Директор по маркетингу McDonald's в Швеции Эндрю Экстил рассказал, что компания хочет поддержать свой символ, а также сделать его более популярным.

Напомним, что сеть быстрого питания McDonald's объявила, что в следующем году начнет продавать бургеры на растительной основе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская корпорация McDonald's создала яркую каллаборацию со всемирно известным брендом Adidas. Сама коллекция получила название "Sauce Pack", а вдохновением для нее стали фирменные соусы сети ресторанов McDonald's.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!