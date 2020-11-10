McDonald's будет продавать веганские бургеры

Самая популярная сеть быстрого питания McDonald's не отстает от последних трендов и объявила, что уже в следующем году начнет продавать бургеры на растительной основе.



Фото: UA.News

Новая линейка веганской продукции получила название McPlant. В компании сообщают, что в меню заведения появятся бургеры и сандвичи с растительным заменителем говядины и курицы.

Компания McDonald's начала тестировать растительное меню в Канаде совместно с компанией Beyond Meat, который производит мясную продукцию на растительной основе.

Стоит отметить, что после объявления сотрудничества между компаниями McDonald's и Beyond Meat, для последней это обернулось падением акций. Вероятно это можно объяснить тем, что было непонятно кто будет поставлять сети быстрого питания мясо заменители продукции.

Решение перейти к продуктам-заменителям обусловлен новыми веяниями в питании и беспокойством о влиянии мяса на здоровье, окружающей среды и благополучие животных.

По прогнозам рынок заменителей мясных продуктов уже к 2029 году может вырасти до 140 млрд долларов США. Однако компания McDonald's выходит на рынок заменителей мяса достаточно поздно и многим аналитикам странно, почему сеть фастфуда не освоила этот рынок гораздо раньше.

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