logo

BTC/USD

30414.67

ETH/USD

2070.26

LTC/USD

73.02

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Масштабного контрнаступления ВСУ не будет: эксперт назвал причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабного контрнаступления ВСУ не будет: эксперт назвал причину

ВСУ используют тактику, позволяющую сохранить как можно больше жизней военнослужащих

22 мая 2022, 11:25 comments4993
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Военные эксперты, аналитики считают, что вскоре должно наступить время, когда украинская армия будет не только обороняться, но и начать контрнаступление, отвоевывая ранее захваченные территории. При этом не стоит ожидать, что украинские войска будут наступать также массово, как это сегодня делает российская армия. Массового контрнаступления ВСУ не будет. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Масштабного контрнаступления ВСУ не будет: эксперт назвал причину

ВСУ. Фото: УНИАН

Эксперт отметил, массового наступления украинских войск не будет, потому как Украина сегодня исповедует совсем другую тактику и стратегию, нежели армия страны-агрессора. 

Александр Коваленко отметил, в Киевской, Черниговской, Сумской области ранее, а теперь и в Харьковской области украинские защитники идут в контратаку по тем направлениям, где у россиян возникали сложности и они не могут удерживать свои позиции.

Военный эксперт считает, что пока что тактика ВСУ сводится к тому, чтобы сдерживать наступление российской армии, не давать занимать новые рубежи. После того, как удается не дать противнику наступать ВСУ наносят прицельные удары по передовых подразделениях оккупантов. Фактически ВСУ выбрали вариант вести борьбу на истощение. Наступают украинские войска только там, где у врага проявляются слабые места, и он больше не может ни наступать, ни держать оборону. Такая тактика забирает много времени, ведь она отличается от той тактики, которая могла бы быть, если бы ВСУ наступали одновременно по всем фронтам. Плюс такой тактики в том. что она позволяет сохранить жизни военных ВСУ, а также жизни гражданского населения, которое проживает на оккупированных территориях.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне пытаются одновременно наступать на два ключевых города Донбасса.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!