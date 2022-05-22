Масштабного контрнаступления ВСУ не будет: эксперт назвал причину

Военные эксперты, аналитики считают, что вскоре должно наступить время, когда украинская армия будет не только обороняться, но и начать контрнаступление, отвоевывая ранее захваченные территории. При этом не стоит ожидать, что украинские войска будут наступать также массово, как это сегодня делает российская армия. Массового контрнаступления ВСУ не будет. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

ВСУ. Фото: УНИАН

Эксперт отметил, массового наступления украинских войск не будет, потому как Украина сегодня исповедует совсем другую тактику и стратегию, нежели армия страны-агрессора.

Александр Коваленко отметил, в Киевской, Черниговской, Сумской области ранее, а теперь и в Харьковской области украинские защитники идут в контратаку по тем направлениям, где у россиян возникали сложности и они не могут удерживать свои позиции.

Военный эксперт считает, что пока что тактика ВСУ сводится к тому, чтобы сдерживать наступление российской армии, не давать занимать новые рубежи. После того, как удается не дать противнику наступать ВСУ наносят прицельные удары по передовых подразделениях оккупантов. Фактически ВСУ выбрали вариант вести борьбу на истощение. Наступают украинские войска только там, где у врага проявляются слабые места, и он больше не может ни наступать, ни держать оборону. Такая тактика забирает много времени, ведь она отличается от той тактики, которая могла бы быть, если бы ВСУ наступали одновременно по всем фронтам. Плюс такой тактики в том. что она позволяет сохранить жизни военных ВСУ, а также жизни гражданского населения, которое проживает на оккупированных территориях.

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