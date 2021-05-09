Маск признался, что имеет синдром Аспергера

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на США шоу Saturday Night Live, где он стал ведущим программы, рассказал, что имеет синдром Аспергера.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Основатель компании Tesla, SpaceX и The Boring Company Маск смог во время передачи рассказать о себе, передает daily.afisha.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. И мое первое выступление сегодня действительно исторический, я буду первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере, первым, кто в этом признался", — начал Маск.

Он также пояснил, что делится постами в своем профиле в Твиттер довольно неоднозначными мнениями потому, что у него "так работает мозг".

"Я заново изобрел электроавтомобиль и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы действительно думали, что при этом я буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.

Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на канале NBC.

Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус, которая уже в шестой раз появится на шоу. Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования. Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории большого взрыва". Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая серьезность вируса или делая неточные прогнозы. Более подробно читайте в нашем материале.

Напомним,

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