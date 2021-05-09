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Маск признался, что имеет синдром Аспергера

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск также пояснил, что делится постами в своем профиле в Твиттер довольно неоднозначными мнениями потому, что у него "так работает мозг"

сегодня, 14:48
Автор:

Ольга Чародий

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на США шоу Saturday Night Live, где он стал ведущим  программы, рассказал, что имеет синдром Аспергера.

Маск признался, что имеет синдром Аспергера

Илон Маск (фото из открытых источников)

Основатель компании Tesla, SpaceX и The Boring Company Маск смог во время передачи рассказать о себе, передает daily.afisha.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. И мое первое выступление сегодня действительно исторический, я буду первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере, первым, кто в этом признался", — начал Маск.

Он также пояснил, что делится постами в своем профиле в Твиттер довольно неоднозначными мнениями потому, что у него  "так работает мозг".

"Я заново изобрел электроавтомобиль и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы действительно думали, что при этом я буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.

Напомним, Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на канале NBC. Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус, которая уже в шестой раз появится на шоу. Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования. Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории большого взрыва". Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая серьезность вируса или делая неточные прогнозы. Более подробно читайте в нашем материале. 




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Источник: https://daily.afisha.ru/news/50243-ilon-mask-priznalsya-chto-u-nego-sindrom-aspergera/
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