Маск признался, что имеет синдром Аспергера

BTC/USD
56847.24
ETH/USD
3776.31
LTC/USD
348.96
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на США шоу Saturday Night
Live, где он стал ведущим программы,
рассказал, что имеет синдром Аспергера.
Илон Маск (фото из открытых источников)
Основатель компании Tesla, SpaceX и The Boring Company Маск смог
во время передачи рассказать о себе, передает daily.afisha.
Он также пояснил, что делится постами в своем профиле в
Твиттер довольно неоднозначными мнениями потому, что у него "так работает мозг".
"Я заново изобрел электроавтомобиль и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы действительно думали, что при этом я буду обычным спокойным парнем?", — отметил Маск.
Напомним, Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на канале NBC. Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус, которая уже в шестой раз появится на шоу. Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования. Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории большого взрыва". Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая серьезность вируса или делая неточные прогнозы. Более подробно читайте в нашем материале.
Monologue! @elonmusk pic.twitter.com/xeH1EOU79A— Saturday Night Live — SNL (@nbcsnl) May 9, 2021
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости