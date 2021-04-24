Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на канале NBC. Об этом пишет Forbes.



Илон Маск станет телеведущим

Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус, которая уже в шестой раз появится на шоу.

Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования.

Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории большого взрыва".

Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая серьезность вируса или делая неточные прогнозы.

Напомним, певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска, сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы. Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами.

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