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Татьяна Веремеева
Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выступит в роли ведущего
программы Saturday Night Live на канале NBC. Об этом пишет Forbes.
Илон Маск станет телеведущим
Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус,
которая уже в шестой раз появится на шоу.
Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX
запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая
миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования.
Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в
эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории
большого взрыва".
Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения
помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со
спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск
провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая
серьезность вируса или делая неточные прогнозы.
Напомним, певица
Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска,
сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость
опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была
исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина
еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут
красивые инопланетные шрамы. Известно,
что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще
называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы
белыми чернилами.
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