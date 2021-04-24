logo
Русский Українська

BTC/USD

50165.65

ETH/USD

2225.69

LTC/USD

225.47

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Илон Маск станет телеведущим
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск станет телеведущим

Программа, которую будет вести Илон Маск, выйдет на экраны 8 мая

24 апреля 2021, 21:58
Автор:

Татьяна Веремеева

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск выступит в роли ведущего программы Saturday Night Live на канале NBC. Об этом пишет Forbes.

Илон Маск станет телеведущим

Илон Маск станет телеведущим

Предприниматель появится в эфире телеканала вместе с певицей Майли Сайрус, которая уже в шестой раз появится на шоу.

Маск привлек большое внимание на этой неделе после того, как SpaceX запустила пилотируемую капсулу на Международную космическую станцию, ее первая миссия была выполнена с использованием повторно используемого оборудования.

Маск уже появлялся и на большом, и на малом экране, снявшись в эпизодических ролях в "Симпсонах", "Южном парке", "Железном человеке-2" и "Теории большого взрыва".

Он также часто устраивает споры. В 2018 году его неоднократные предложения помочь спасти детей, застрявших в пещере в Таиланде, переросли в ссору со спасателем-дайвером, которого Маск безосновательно назвал "педофилом", и Маск провел последний год, высказывая мнение о коронавирусе, иногда преуменьшая серьезность вируса или делая неточные прогнозы.

Напомним, певица Граймс и по совместительству девушка американского миллиардера Илона Маска, сделала себе необычную татуировку. На своей странице в Instargam знаменитость опубликовала фотографию, продемонстрировав свою спину, которая была исполосована красными шрамами. Граймс отметила, что ей болит все тело, а спина еще несколько недель будет полностью красной, но зато у нее теперь будут красивые инопланетные шрамы.   Известно, что такой рисунок придумал лос-анджелесский художник Нусо Куэро, которого еще называют "цифровым художником моды", а тату-мастер нанес его на спину певицы белыми чернилами. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/04/24/elon-musk-is-hosting-snl-next-month/?sh=6b33cf156edc
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ