Маск оказался на третьем месте в списке богатейших людей: кто опередил миллиардера

Компания Bloomberg обновила данные о доходах богатейших людей мира, из которых следует, что американский предприниматель, миллиардер Илон Маск спустился на третье место в рейтинге. Его состояние сократилось на 3,16 млрд долл. до 160,6 млрд из-за падений акций Tesla, пишет издание "РБК-Украина".

Илон Маск - фото из открытых источников

Сообщается, что теперь на втором месте рейтинга самых богатых людей планеты располагается семья французского бизнесмена Бернара Арно, который владеет компанией LVMH, включающей всемирно известные бренды Louis Vuitton и Sephora. Bloomberg оценил состояние Арно в 161,2 млрд долл.





Однако влиятельный журнал Forbes все также считает Илона Маска вторым богатейшим человеком в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в 151 млрд долл., а состояние семейства Арно — в 150 млрд долларов.

К слову, по данным компании Bloomberg, самым состоятельным человеком мира остается Джефф Безос. Он располагается на первой строчке рейтинга с состоянием 190 млрд долл.

Напомним, что журнал Forbes опубликовал список наиболее состоятельных украинцев. В 2021 году в тройке лидеров оказались Ринат Ахметов (обогатился в 2,7 раза — с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов), Виктор Пинчук (состояние выросло с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов) и Константин Жеваго (поднялся с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов). В целом за 2020 год состояние сотни богатейших украинцев выросло на 42%. О чем говорят эти данные? Что следует делать, чтобы ситуация изменилась? Чтобы разобраться в этих вопросах, интернет-издание "Комментарии" обратилось к экспертам.





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