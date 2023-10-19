Маск может заблокировать Twitter (X) для пользователей в Европе: чем недоволен миллиардер

Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск может решиться на тот шаг, чтобы заблокировать доступ к Twitter (X) пользователям в странах Евросоюза, чтобы не попасть под действия новых законов в сфере регулирования, принятых Еврокомиссией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Илон Маск. Фото: из открытых источников

Как рассказал источник внутри компании, американский миллиардер все больше придерживается позиции, что не стоит соблюдать Закон о цифровых услугах. Возможность закрытия доступа к приложению в регионе, или блокировка доступа к нему пользователей в ЕС всерьез обсуждается руководителями компании.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — владелец соцсети X и компании Tesla Илон Маск выдал новое странное заявление об Украине и ее лидере Владимире Зеленском. На этот раз миллиардер опубликовал мем о президенте Украины и помощи украинцам в войне против российской агрессии. В своем аккаунте в X Маск поделился старым мемом с Зеленским, но добавил к нему очень циничную подпись.

Также издание "Комментарии" сообщало – Илон Маск высказал мнение, что во время контрнаступления украинская армия теряет много жизней и при этом ей удается деоккупировать лишь незначительную часть территории. Миллиардер считает такие жертвы неоправданными.



