Малийские повстанцы-туареги, которые взяли в плен «вагнеровцев», развернули флаг Украины

Повстанцы-туареги на севере африканской страны Мали сумели разгромить большую группу "вагнеровцев" и пленили значительное количество боевиков. После этого они предложили передать их украинской стороне.

Повстанцы-туареги

"Мы, вооруженные силы CSP-DPA, хотим выразить нашу солидарность с вашей борьбой против российских преступников. Мы увлекли большое количество наемников "Вагнера" и хотим передать вам этих пленных как знак поддержки и солидарности. Этот жест направлен на то, чтобы помочь вам в вашей борьбе за справедливость и свободу", – говорится в сообщении повстанцев в соцсетях.

Повстанцы выразили надежду, что такой шаг будет способствовать укреплению "наших связей и нашей совместной победе".

Кроме того, малийские повстанцы-туареги развернули сине-желтое знамя в знак поддержки Украины. Уникальное фото получило издание Kyiv Post.

Кстати, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме, один из разгромов очередного "экспедиционного" отряда российских "вагнеровцев" вместе с кураторами из ГУ Генштаба МО РФ в Малийской пустыне, в 8 тысячах километров от Москвы, напомнил, что колониальные амбиции России не ограничиваются пропагандистским "ареалом русского языка", территорией бывшего СССР и даже воображаемой советской сферой влияния.

"Ни государственные границы, ни международные соглашения, ни океаны не способны сдержать крайне агрессивную и человеконенавистническую экспансию россиян. Путинские солдаты появятся повсюду, где им не могут дать должного вооруженного сопротивления", — отметил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. В частности, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.





