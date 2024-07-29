Малийские повстанцы-туареги, которые взяли в плен «вагнеровцев», развернули флаг Украины

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Ткачик Олеся
Повстанцы-туареги на севере африканской страны Мали сумели разгромить большую группу "вагнеровцев" и пленили значительное количество боевиков. После этого они предложили передать их украинской стороне.
Повстанцы-туареги
Повстанцы выразили надежду, что такой шаг будет способствовать укреплению "наших связей и нашей совместной победе".
Кроме того, малийские повстанцы-туареги развернули сине-желтое знамя в знак поддержки Украины. Уникальное фото получило издание Kyiv Post.
Кстати, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Телеграмме, один из разгромов очередного "экспедиционного" отряда российских "вагнеровцев" вместе с кураторами из ГУ Генштаба МО РФ в Малийской пустыне, в 8 тысячах километров от Москвы, напомнил, что колониальные амбиции России не ограничиваются пропагандистским "ареалом русского языка", территорией бывшего СССР и даже воображаемой советской сферой влияния.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. В частности, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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