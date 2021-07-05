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Маленькие футболисты, которые спели гимн Украины перед своим матчем, тронули сеть (ВИДЕО)

В Киеве дети спели гимн Украины перед игрой

сегодня, 22:29
Автор:

Лиля Воробьева

В столице на видео попали дети, которые играли в футбол в своем дворе. Ребята перед своим матчем положили руки на сердце и спели Гимн Украины. Ролик за считанные часы стал вирусным в интернете, тысячи пользователей социальной сети распространили его, пораженные патриотическим поступком маленьких футболистов. Ассоциация футбола Украины также на своей странице в Facebook   распространила это видео.

Маленькие футболисты, которые спели гимн Украины перед своим матчем, тронули сеть (ВИДЕО)

Дети тронули пользователей соцсетей (фото из открытых источников)

Стало известно, что на видео — маленькие дети с Троещины, которые собрались играть в футбол во дворе одного из спальных районов столицы. Ролик растрогал не только пользователей соцсети, но и профессиональных футболистов.

"Футбол объединяет Украину. Государственный Гимн вчера (3 июля, — ред.) Звучал не только на стадионе в Риме, фан-зонах в столице, Львове, Харькове, Одессе и других городах страны, и всего мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего матча положили руки на сердца и дружно запели гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине! ", — говорится в заметке ассоциации.

В комментариях под заметкой с видео пользователи социальной сети призвали представителей ассоциации наградить ребят.

Напомним, что издание "Комментарии" проинформировал своих читателей о том, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020. Украинская команда заработала 16миллионов  евро во время своего выступления на чемпионате Европы по футболу. Выход украинской команды в финальную часть Евро-2020 автоматически принес Украинской ассоциации по футболу 9,25 миллиона евро. 1,5 миллиона евро принесла победа над командой Северной Македонии в групповом этапе. Тогда украинская команда победила своих соперников со счетом 2: 1. Еще два миллиона евро добавляются к выплате за выход команды в 1/8 финала. 3,25 миллиона евро национальная сборная заработала за выход в четвертьфинал чемпионата.

 


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Источник: https://www.facebook.com/uafukraine/posts/4393017610756469
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