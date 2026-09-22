Макрон раскрыл детали разговора с Трампом: появился новый план по ударам России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсуждал возможное прекращение ударов России и Украины по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французского лидера, сделанное в Нью-Йорке.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

После переговоров Макрон назвал встречу с Трампом "очень хорошей" и "очень конструктивной". По словам французского президента, значительная часть разговора была посвящена ситуации вокруг Украины и России.

Одним из ключевых вопросов стало усиление украинской противовоздушной обороны. Макрон заявил о необходимости быстрее и в большем объеме помогать Украине ракетами-перехватчиками, назвав это важным элементом защиты страны от российских атак.

При этом французский лидер сообщил, что стороны отдельно затронули идею прекращения ударов по энергетическому сектору. Речь идет о возможном взаимном моратории между Украиной и Россией на атаки соответствующей инфраструктуры.

Макрон не раскрыл деталей предполагаемой договоренности и не сообщил, в каком формате она могла бы быть реализована. По его словам, тему он намерен продолжить обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Французский президент также подчеркнул значение защиты украинской энергетической системы на фоне продолжающейся войны. По его словам, атаки на инфраструктуру влияют не только на Украину, но и на безопасность и стабильность Европы.

Обсуждение возможного энергетического моратория проходит на фоне продолжающихся боевых действий. Ранее идея взаимного ограничения ударов по энергетическим объектам уже становилась предметом международных переговоров, однако практическая реализация подобных договоренностей остается отдельным вопросом.

Теперь, как заявил Макрон, следующий этап обсуждений должен пройти с украинской стороной. Французский лидер рассчитывает использовать встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН для продвижения инициативы по защите гражданского населения и критической инфраструктуры.

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