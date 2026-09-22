Макрон розкрив деталі розмови з Трампом: з'явився новий план з ударів Росії та України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом обговорював можливе припинення ударів Росії та України по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву французького лідера, зроблену в Нью-Йорку.

Дональд Трамп та Еммануель Макрон. Фото: із відкритих джерел

Після переговорів Макрон назвав зустріч із Трампом "дуже гарною" та "дуже конструктивною". За словами французького президента, значну частину розмови було присвячено ситуації навколо України та Росії.

Одним із ключових питань стало посилення української протиповітряної оборони. Макрон заявив про необхідність швидше та у більшому обсязі допомагати Україні ракетами-перехоплювачами, назвавши це важливим елементом захисту країни від російських атак.

При цьому французький лідер повідомив, що сторони окремо торкнулися ідеї припинення ударів по енергетичному сектору. Йдеться про можливий взаємний мораторій між Україною та Росією на атаки відповідної інфраструктури.

Макрон не розкрив деталей передбачуваної домовленості та не повідомив, у якому форматі вона могла б бути реалізована. За його словами, тему він має намір продовжити обговорювати із президентом України Володимиром Зеленським.

Французький президент також підкреслив значення захисту української енергетичної системи на тлі війни, що триває. За його словами, атаки на інфраструктуру впливають не лише на Україну, а й на безпеку та стабільність Європи.

Обговорення можливого енергетичного мораторію відбувається на тлі бойових дій, що тривають. Раніше ідея взаємного обмеження ударів по енергетичних об'єктах вже ставала предметом міжнародних переговорів, проте практична реалізація таких домовленостей залишається окремим питанням.

Тепер, як заявив Макрон, наступний етап обговорень має відбутися з українською стороною. Французький лідер розраховує використати зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН для просування ініціативи щодо захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

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