Макрон обратился с просьбой к Си Цзиньпину – надавить на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет надежду, что глава КНР Си Цзиньпин поспособствует в урегулировании войны России против Украины и вернет стороны за стол переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сегодня во время официальной встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине французский президент прокомментировал войну в Украине. По его мнению, Китай может повлиять на Россию и помочь возобновлению переговоров.

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"Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в чувства и всех за стол переговоров", — заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Китай может сыграть "важную роль" в поисках мира, и приветствовал "готовность Пекина взять на себя обязательство по урегулированию".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен прибыли в Китай с официальным визитом.

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