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Макрон обратился с просьбой к Си Цзиньпину – надавить на Россию

Макрон во время встречи с Си Цзиньпином заявил, что рассчитывает, что Китай вернет РФ в чувство и всех за стол переговоров

сегодня, 12:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет надежду, что глава КНР Си Цзиньпин поспособствует в урегулировании войны России против Украины и вернет стороны за стол переговоров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Макрон обратился с просьбой к Си Цзиньпину – надавить на Россию

Макрон и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Сегодня во время официальной встречи Макрона и Си Цзиньпина в Пекине французский президент прокомментировал войну в Украине. По его мнению, Китай может повлиять на Россию и помочь возобновлению переговоров.


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"Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в чувства и всех за стол переговоров", — заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Китай может сыграть "важную роль" в поисках мира, и приветствовал "готовность Пекина взять на себя обязательство по урегулированию".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен прибыли в Китай с официальным визитом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что позиция Китая по поводу военных преступлений РФ будет определять "качество отношений" стран Запада с Пекином. При этом Китай оказался одной из двух стран (вторая – давно подпевающая россиянам Эритрея), проголосовавших против расследования военных преступлений России в Украине. Как могут далее развиваться отношения ЕС и КНР? Есть ли вероятность, что европейским лидерам, зачастившим с визитами в Пекин, удастся убедить Си Цзиньпиня перестать политически и экономически поддерживать путинский режим, и уж точно не начать помогать тому военно-технологически? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/apr/06/russia-ukraine-war-live-powerful-blasts-in-occupied-melitopol-von-der-leyen-and-macron-in-china
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