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Любимая Саакашвили приехала к нему в СИЗО в Грузию (ВИДЕО)

Депутат приехала в Грузию поддержать любимого

сегодня, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Парламентская представитель партии "Слуга народа" Елизавета Ясько приехала в Грузию, чтобы посетить арестованного теперь бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили. Накануне она подтвердила в соцсетях о длительных отношениях с этим известным грузинским политиком. Об этом сообщают "Новости Грузии".

Любимая Саакашвили приехала к нему в СИЗО в Грузию (ВИДЕО)

Елизавета Ясько приехала в Грузию (фото УНИАН)

Перед своим визитом в эту страну, в частности, в город Рустави, украинка опубликовала свое обращение. В нем она объяснила, почему избегает встреч с представителями СМИ. Как следует из ее слов, чтобы выборы в соседнем государстве состоялись в нормальной демократической атмосфере.

Представители грузинского медиа отмечают, что украинская избранница Саакашвили пока не встречалась с местными представителями СМИ. Она заверила, что такая встреча состоится после того, как она побывает в тюрьме, где находится ее возлюбленный.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Любимая Саакашвили ответила хейтерам в соцсети. Представительница парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько не одобряет позицию своих коллег, что подняли в соцсетях хейт относительно их отношений с любимым, експрезидентом Грузии Михаилом Саакашвили. Оппозиционный грузинский политик, возглавлявший в Украине национальный Совет реформ, теперь выехал в Грузию, находится там в тюрьме. В этой ситуации, когда депутат написала пост о любви и их отношениях, ее коллега из парламента, представитель партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментариях спросила, развелся ли  с первой женой Саакашвили и подняла тему ее отношений с женатым мужчиной.


 


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Источник: https://www.apsny.ge/2021/pol/1633476321.php
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