Ляшко рассказал о привилегиях для вакцинированных украинцев

Министерство здравоохранения будет вводить ряд привилегий для тех украинцев, которые получили двойную дозу вакцины против коронавируса. Пример будут брать со стран ЕС и США. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко во время общения со СМИ. Слова Виктора Ляшко передает телеканал "Украина 24".

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

По словам министра здравоохранения, правительство существенно пересмотрит правила, которые будут действовать в "красной" и "желтой" зонах. В первую очередь, уклон будет делаться на то, чтобы ослабить ограничения. Так, к примеру, даже в тех регионах, которые будут отнесены к "красной зоне" не прекратят работу кинотеатры. Правда есть некоторые "но". Работать кинотеатр будет только в том случае, если его работники будут вакцинированы, а люди, желающие посмотреть фильм, смогут показать перед киносеансом COVID-сертификат.

Виктор Ляшко отметил, есть также ряд других направлений, где будут вводить привилегии для вакцинированных граждан. Министр отметил, что ничего нового придумывать не будут, просто возьмут на вооружение опыт стран ЕС и США, где первое время использовали "метод пряника", применяя те или иные привилегии. По словам Ляшко, не все привилегии оказались эффективными и сработали. Украина проведет анализ и остановится только на тех, которые показали свою результативность. Также Виктор Ляшко подчеркнул, что более конкретно о привилегиях можно будет говорить только в том случае, когда минимум 50% украинцев будут привиты.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за "дельта"-мутации коронавируса большинству американцев придется пройти ревакцинацию от COVID-19 третьей прививкой через восемь месяцев после второго укола.

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