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Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху

Закрывать храмы на Пасху власть пока не собирается

сегодня, 11:26
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут действовать на территории страны на Пасху. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "РБК-Украина". 

Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху

Виктор Ляшко - фото: Слово и Дело

По словам главного санврача страны, во время карантина, введенного из-за распространения COVID-19, в Украине на Пасху могут действовать ограничительные мероприятия по пребыванию верующих в храмах. Более того, Ляшко упомянул формат онлайн-празднования. По утверждению чиновника, в вопросе проведения пасхальных праздников придется найти оптимальное и компромиссное решение, поскольку, вероятнее всего, священнослужители будут просить смягчения ограничений во время одного из важнейших христианских праздников. 

Ляшко также напомнил об ограничениях, которые действуют внутри страны, а именно о пребывании одного гражданина на определенной квадратуре: 

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – сказал главный санитарный врач. 

Виктор Ляшко также подчеркнул, что вопрос закрытия храмов власть пока что не рассматривает, однако решения касательно ограничений, которые будут действовать на Пасху, в Минздраве планируют вынести в течение недели (12-18 апреля). 

Ранее портал "Комментарии" писал, что ситуация с коронавирусным заболеванием в Украине будет только ухудшаться. По мнению бывшего руководителя Минздрава Зоряны Скалецкой, к этому приведет несоблюдение карантинных мер. Скалецкая утверждает, что уже сегодня отечественная медицина не справляется со всей нагрузкой, которую доставляют медицине больные. 







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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/lyashko-rasskazal-kakie-ogranicheniya-mogut-vvesti-v-ukraine-na-pashu.htm?_ga=2.129500684.1262632608.1618214383-11364219.1618214383&_gl=1*mpiv3n*_ga*MTEzNjQyMTkuMTYxODIxNDM4Mw..*_ga_JBX3X27G7H*MTYxODIxNDM4Mi4xLjAuMTYxO
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