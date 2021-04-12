Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху

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Елизавета Черных
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут действовать на территории страны на Пасху. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "РБК-Украина".
Виктор Ляшко - фото: Слово и Дело
По словам главного санврача страны, во время карантина, введенного из-за распространения COVID-19, в Украине на Пасху могут действовать ограничительные мероприятия по пребыванию верующих в храмах. Более того, Ляшко упомянул формат онлайн-празднования. По утверждению чиновника, в вопросе проведения пасхальных праздников придется найти оптимальное и компромиссное решение, поскольку, вероятнее всего, священнослужители будут просить смягчения ограничений во время одного из важнейших христианских праздников.
Ляшко также напомнил об ограничениях, которые действуют внутри страны, а именно о пребывании одного гражданина на определенной квадратуре:
Виктор Ляшко также подчеркнул, что вопрос закрытия храмов власть пока что не рассматривает, однако решения касательно ограничений, которые будут действовать на Пасху, в Минздраве планируют вынести в течение недели (12-18 апреля).
Ранее портал "Комментарии" писал, что ситуация с коронавирусным заболеванием в Украине будет только ухудшаться. По мнению бывшего руководителя Минздрава Зоряны Скалецкой, к этому приведет несоблюдение карантинных мер. Скалецкая утверждает, что уже сегодня отечественная медицина не справляется со всей нагрузкой, которую доставляют медицине больные.
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