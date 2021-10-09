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Ляшко назвал пять областей, которые приближаются к красной зоне

Министр здравоохранения назвал регионы, которые приблизились к критической черте

сегодня, 18:58
Автор:

Елена Бурдейная

Виктор Ляшко в комментарии агентству "Укринформ" рассказал, какие области находятся в критическом состоянии по уровню заболеваемости COVID-19.

Ляшко назвал пять областей, которые приближаются к красной зоне

Борьба с эпидемией COVID-19 - фото из сети

Пять областей — Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская — имеют показатели (по состоянию на 8 октября 2021 г.), которые соответствуют "красной" зоне.

В Донецкой области загруженность коек составляет 65,2% — то есть показатель превысил критическое значение 65%, уровень госпитализаций — 69,1 чел./100 тыс. нас., то есть больше порога — 60. А два дня назад уровень госпитализаций был равен 69 чел./100 тыс. нас.

В Харьковской области: показатель загруженности коек в пятницу стал меньше порогового (64,8%), однако перед этим два дня превышал его (67,4% и 66,2%).

В Днепропетровской области загруженность коек не превышает критического порога, но уже три дня подряд уровень госпитализаций стабильно растет.

Херсонская область демонстрирует критические уровни сразу по двум показателям: уровень госпитализаций стабильно растет и по состоянию на 8 октября составляет 88,2 чел./100 тыс. нас., динамика госпитализаций — 65,4% — превышает 50-процентный порог.

Коэффициент выявления инфицирования COVID-19 на Житомирщине составляет 23%, что на три процента больше критического значения. Уровень госпитализации также высок — 72,4 чел./100 тыс. нас.

Министр здравоохранения, комментируя ситуацию с эпидемией, находился с рабочей поездкой на Херсонщине. Здесь он присоединился к массовому общественному мероприятию — форуму представителей местных общин. Ляшко объяснил, что вакцинирован, поэтому может участвовать в подобных торжествах. Такие мероприятия будут проводиться даже в местностях в "красной" зоне, если участники будут вакцинированы, акцентирует министр.

Комментарий эксперта о уровне заболеваемости на коронавирус осенью 2021 издание "Комментарии" публиковало ранее.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3330255-do-cervonoi-zoni-karantinu-nablizilisa-pat-oblastej-moz.html
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