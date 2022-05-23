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Лукашенко заявил Путину, что Украину хотят расчленить

Лукашенко считает, что украинцам еще придется просить Беларусь и РФ, чтобы они не допустили отрыва западной части и других частей от Украины

сегодня, 16:05 comments2958
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался президенту РФ Владимиру Путину, что его сильно беспокоят "планы НАТО и Польши забрать западную Украину". Как передает портал "Комментарии", слова Лукашенко передает беллорусское госСМИ BELTA.

Лукашенко заявил Путину, что Украину хотят расчленить

Лукашенко и Путин. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко, общаясь с Путиным, заявил о том, что у него есть информация о планах западных политиков, которые заинтересованы в том, чтобы отделить часть Западной Украины. Лукашенко заявил, что эта информация должна вызывать беспокойство не только у белорусов, но и россиян.

Вспоминая историю Лукашенко заявил, что Польша вместе с другими странами НАТО хочет повторить то, что было до 1939 года, имея свои интересы на западную часть страны.

По словам Александра Лукашенко, его беспокоят такие планы западных политиков, потому что они могут касаться и Западной Беларуси.

Также белорусский диктатор спрогнозировал, что может прийти то время, когда уже украинцы будут обращаться в Беларуси и России с просьбой предоставить помощь и не допустить отрыва Западной Украины от основной части страны. Поэтому проблемы украинцев придется решить белорусам и россиянам, считает Лукашенко. При этом Лукашенко нисколько не беспокоит тот вопрос, что Россия 8 лет назад аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и сегодня продолжает полномасштабную войну, целью которой есть оккупация всей Украины и ликвидация ее государственности.

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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-obespokoen-planami-nato-i-polshi-zabrat-zapadnuju-ukrainu-503501-2022/
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comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:23

Вусата баба(й), не пішла б ти нахуй!!!!

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