Лукашенко решил кинуть Путина в самый неожиданный момент

Беларусь на фоне топливного кризиса в России действует осторожно в вопросе экспорта топлива. Минску более выгодно поставлять бензин другим странам, нежели России, которая является союзническим государством. Как передает портал "Комментарии", об этой говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки Украины.

В разведке напомнили, в Россию все больше охватывает топливный кризис. В частности, дефицит бензина вынуждает местные власти вводить талоны. При этом оптовые цены с начала августа выросли на 8%. В то же время запрет на продажу бензина не привел к стабилизации рынка.

По информации СВР, Беларусь могла бы частично компенсировать дефицит топлива в России, но действует осторожно. Во второй половине августа спрос на белорусские нефтепродукты вырос, однако возможности НПЗ ограничены: они производят 3-4 млн тонн бензина в год, из которых 2 млн потребляются внутри страны. Для сравнения, месячная потребность РФ — около 3 млн тонн.

Экономика тоже не в пользу страны-бензоколонки. Беларуси выгоднее отправлять бензин в Китай, Индию и Африку, где тонна стоит 1 300-1 900 долларов, тогда как в России предлагают меньше 1 000 долларов. Даже во время топливного кризиса в марте 2024-го Минск отправил в РФ лишь 3 тысячи тонн – это всего 0,1% месячной потребности.

