Новошахтинский НПЗ на юге России горит уже пятый день подряд. Это один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в регионе. Об этом говорится в сообщении главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Пожар на Новошахтинском НПЗ. Фото: из открытых источников

"Новошахтинский НПЗ до сих пор пылает. А Путин просто мог бы завершить войну", — рассказал Андрей Коваленко.

Отметим, ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что в Красном Сулине в Ростовской области полностью прекратили подачу воды. Россияне все ресурсы направили на тушение Новошахтинского НПЗ, который уже несколько дней подряд горит из-за атаки дронов.

Жителям обещали подвоз воды "по заявкам"; восстановление запланировано после опрессовки сетей и наполнения резервуаров. Коммунальщики Ростовской области сообщили, что водоснабжение Красного Сулина временно перекрыли, поскольку для ликвидации пожара на заводе в Новошахтинске нужны дополнительные объемы воды.

Читайте также на портале "Комментарии" — цены на нефть в понедельник демонстрируют незначительный рост после атак Украины на российскую инфраструктуру, что повысило опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания снижения процентных ставок в США, что подталкивает перспективы мирового спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 3 цента, или 0,04%, до 67,76 доллара за баррель, фьючерсы на WTI – на 7 центов, или 0,11%, до 63,73 доллара. Авторы публикации отмечают, в воскресенье Украина нанесла удар беспилотником по России, что привело к снижению мощности реактора на одной из крупнейших атомных электростанций и вызвало масштабный пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.



