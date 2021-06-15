Лишат ли Киву звания кандидата наук: в МОН начали проверку

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Данило Матюха
Министерство образования и науки начало проверку кандидатской диссертации народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Киви. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
Илья Кива - фото из открытых источников
Педагог заявил, что после появления в СМИ информации о возможных отдельных нарушениях со стороны Киви во время получения ученой степени он дал задание профильному департаменту МОН подробно проверить такие сведения.
По словам министра образования, на основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее на соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что после защиты Кивой диссертации несколько украинских научных сотрудников с высокими званиями публично сожгли собственные дипломы в знак протеста. Больше деталей — в нашем материале.
Добавим, что преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом о присуждении ему ученого статуса кандидата наук в знак протеста против того, что аналогичную степень получил народный депутат Илья Кива.
Отметим, что Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
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