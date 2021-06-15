Лишат ли Киву звания кандидата наук: в МОН начали проверку

Министерство образования и науки начало проверку кандидатской диссертации народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильи Киви. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Илья Кива - фото из открытых источников

Педагог заявил, что после появления в СМИ информации о возможных отдельных нарушениях со стороны Киви во время получения ученой степени он дал задание профильному департаменту МОН подробно проверить такие сведения.

"МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело соискателя ученой степени. Продолжается проверка всех материалов, которые поступили", — отметил Шкарлет.

По словам министра образования, на основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности, проверить ее на соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что после защиты Кивой диссертации несколько украинских научных сотрудников с высокими званиями публично сожгли собственные дипломы в знак протеста. Больше деталей — в нашем материале.

Добавим, что преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом о присуждении ему ученого статуса кандидата наук в знак протеста против того, что аналогичную степень получил народный депутат Илья Кива.

Отметим, что Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, защитив диссертацию на тему: "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Также на портале вы можете узнать о том, какими вопросами озаботится парламент в ближайшее время и нашли ли уже замену нескольким украинским министрам, подавшим в отставку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!