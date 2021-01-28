Лицензия канала "112" под угрозой - Нацсовет наложил штраф и объявил предупреждение

Язык
Coinspot 28.01.2021
BTC/USD
32735.43
ETH/USD
1340.76
LTC/USD
131.12
НБУ 28.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на телеканал "112 Украина": предупреждение и штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте регулятора.
Лицензия 112 канала под угрозой. Фото: ЕРА
Отмечается, что в эфире канала были зафиксированы нарушения законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании". Нарушение Нацсовет видит в высказываниях гостей канала В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука, А. Волошина.
В заявлении говорится, что Нацсовет проанализировал высказывания указанных лиц и считает их сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание вражды.
Нацсовет обвиняет телеканал в том, что эти высказывания не только были распространены в его эфире, но и звучали в повторах.
Регулятор обязал канал "112" выплатить 114 067,50 грн и дал месяц на приведение деятельности с требованиями действующего законодательства.
Реакция политиков на ситуацию не заставила себя ждать, некоторые считают, что это решение является началом атаки Нацсовета на телеканал, которая завершится лишением лицензии.
Напомним, летом Нацсовет проверял телеканал "112 Украина" за комплименты в адрес Путина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости