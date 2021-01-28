Лицензия канала "112" под угрозой - Нацсовет наложил штраф и объявил предупреждение

Национальный Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил санкции на телеканал "112 Украина": предупреждение и штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте регулятора.

Лицензия 112 канала под угрозой. Фото: ЕРА

"За распространение в его эфире высказываний, содержащих призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", — объясняет причину такого решения Нацсовет.

Отмечается, что в эфире канала были зафиксированы нарушения законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании". Нарушение Нацсовет видит в высказываниях гостей канала В. Рабиновича, Е. Лукаш, Д. Спивака, Е. Червоненко, Н. Королевской, А. Пальчевского, М. Погребинского, В. Медведчука, А. Волошина.

В заявлении говорится, что Нацсовет проанализировал высказывания указанных лиц и считает их сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание вражды.

"Высказывания является прямым продолжением линии российской пропаганды и нарративами, похожими на официальную политическую и пропагандистскую позицию Российской Федерации. Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием", — говорится в сообщении.

Нацсовет обвиняет телеканал в том, что эти высказывания не только были распространены в его эфире, но и звучали в повторах.

Регулятор обязал канал "112" выплатить 114 067,50 грн и дал месяц на приведение деятельности с требованиями действующего законодательства.

Реакция политиков на ситуацию не заставила себя ждать, некоторые считают, что это решение является началом атаки Нацсовета на телеканал, которая завершится лишением лицензии.

"Если дегенеративный Нацсовет лишит 112й канал лицензии, будет грандиозный скандал. И этим скандалом срадостно поживятся Ньюсван и ZIK. Они будут счастливы крутить эту тему бесконечно, зритель, сосредоточившись на этих двух каналах, ни на секунду не забудет о том, как поступили со 112м. Об этом будут справедливо напоминать каждый день, каждую секунду, тыкая этой расправой в нос и спрашивая у зрителя — вы точно за это голосовали? ", — пишет в своем телеграмм-канале нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский.



Напомним, летом Нацсовет проверял телеканал "112 Украина" за комплименты в адрес Путина.



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