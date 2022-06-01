Лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня

Это лето в Украине начнется дождливой погодой, но на улице будет тепло и комфортно. Такими данными поделился Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 1 июня (фото из открытых источников)

В большинстве областей 1 июня ожидаются осадки. Дожди накроют Запад, а также пройдут в некоторых регионах на Севере, Востоке и в Центре страны. Температура воздуха в западных областях в среднем поднимется до +22…+25 градусов. В Северной части столбики термометра поднимутся до +26 градусов, днем дождь прогнозируется только в Житомирской области.

Температура в Центре Украины составит +24…+28 градусов. Днем осадков в большинстве областей не ожидается, кроме Винницкой области. Там и днем, и ночью может идти дождь.

В Восточной и Южной части страны воздух прогреется до +25…+31 градуса. Зонтики стоит подготовить жителям Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей.

В столице Украины, 1 июня, будет сухая погода, а температура воздуха составит +24…+26 градусов.

Своим прогнозом на странице в Facebook также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в первый день лета в Украине будет действительно тепло, но Запад накроют осадки и возможны местами грозовые дожди. В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки ожидаются ближе к вечеру. В большинстве областей температура воздуха составит +24...+29 градусов.

Синоптик добавила, что потом лето порадует нас более высокими градусами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата повлияет на смены сезонов, а это серьезно отразится на сельском хозяйстве, окружающей среде и здоровье человека. Исследователи отметили, что длительность лета и так увеличилась с 78 до 95 дней.

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