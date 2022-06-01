logo

BTC/USD

31596.94

ETH/USD

1934.35

LTC/USD

68.46

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

38.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня
commentss НОВОСТИ Все новости

Лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня

Украинцам рассказали, какой будет погода в стране в первый день лета и в какие регионы придут осадки

сегодня, 06:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Это лето в Украине начнется дождливой погодой, но на улице будет тепло и комфортно. Такими данными поделился Украинский гидрометеорологический центр.

Лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня

Прогноз погоды на 1 июня (фото из открытых источников)

В большинстве областей 1 июня ожидаются осадки. Дожди накроют Запад, а также пройдут в некоторых регионах на Севере, Востоке и в Центре страны. Температура воздуха в западных областях в среднем поднимется до +22…+25 градусов. В Северной части столбики термометра поднимутся до +26 градусов, днем дождь прогнозируется только в Житомирской области.

Температура в Центре Украины составит +24…+28 градусов. Днем осадков в большинстве областей не ожидается, кроме Винницкой области. Там и днем, и ночью может идти дождь.

В Восточной и Южной части страны воздух прогреется до +25…+31 градуса. Зонтики стоит подготовить жителям Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей.

В столице Украины, 1 июня, будет сухая погода, а температура воздуха составит +24…+26 градусов.

Своим прогнозом на странице в Facebook также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в первый день лета в Украине будет действительно тепло, но Запад накроют осадки и возможны местами грозовые дожди. В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки ожидаются ближе к вечеру. В большинстве областей температура воздуха составит +24...+29 градусов.

Синоптик добавила, что потом лето порадует нас более высокими градусами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата повлияет на смены сезонов, а это серьезно отразится на сельском хозяйстве, окружающей среде и здоровье человека.  Исследователи отметили, что длительность лета и так увеличилась с 78 до 95 дней.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!