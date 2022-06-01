Лето начнется дождями: прогноз погоды в Украине на 1 июня

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Светлана Шкурупий
Это
лето в Украине начнется дождливой погодой, но на улице будет тепло и комфортно.
Такими данными поделился Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 1 июня (фото из открытых источников)
В
большинстве областей 1 июня ожидаются осадки. Дожди накроют Запад, а также
пройдут в некоторых регионах на Севере, Востоке и в Центре страны. Температура
воздуха в западных областях в среднем поднимется до +22…+25 градусов. В
Северной части столбики термометра поднимутся до +26 градусов, днем дождь
прогнозируется только в Житомирской области.
Температура
в Центре Украины составит +24…+28 градусов. Днем осадков в большинстве областей
не ожидается, кроме Винницкой области. Там и днем, и ночью может идти дождь.
В
Восточной и Южной части страны воздух прогреется до +25…+31 градуса. Зонтики стоит
подготовить жителям Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей.
В
столице Украины, 1 июня, будет сухая погода, а температура воздуха составит +24…+26
градусов.
Своим
прогнозом на странице в Facebook
также поделилась украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в первый
день лета в Украине будет действительно тепло, но Запад накроют осадки и
возможны местами грозовые дожди. В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки
ожидаются ближе к вечеру. В большинстве областей температура воздуха составит
+24...+29 градусов.
Синоптик
добавила, что потом лето порадует нас более высокими градусами.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что изменение климата повлияет на смены сезонов, а это серьезно отразится на сельском хозяйстве, окружающей среде
и здоровье человека. Исследователи
отметили, что длительность лета и так увеличилась с 78 до 95 дней.
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