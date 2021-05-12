Леса Амазонии начали выделять углекислый газ: причина

Согласно новому исследованию, тропические леса бразильской Амазонии стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать.

Леса Амазонии (фото из открытых источников)

Ученые из США и Великобритании решили разобраться в причине такого феномена, и начали использовать данные спутникового мониторинга для измерения накопления углерода в период с 2010 по 2019 год над бразильскими джунглями. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate.

Оказалось, что за последнее десятилетие большие площади тропических лесов были повреждены или уничтожены из-за деятельности человека и изменения климата. В результате главные "легкие планеты" стали больше выделять углекислого газа, чем поглощать его.

Как показало исследование, два года назад из-за вырубки исчезли 3,9 миллиона гектаров лесов Амазонии. Это на 30% больше, чем в 2015 году, когда экстремальная засуха, вызванная Эль-Ниньо, привела к лесным пожарам и гибели деревьев. Согласно исследованию, с 2010 по 2019 год бразильские леса выделили 16,6 миллиарда тонн углерода, а поглотили лишь 13,9 миллиарда тонн.









Напомним, Google Earth показал изменения нашей планеты за последние 37 лет в 3D-формате. Компания сообщила о крупном обновлении сервиса Timelapse. Соответствующее видео компания Google опубликовала на своем Youtube-канале. Отмечается, что специалисты для видео объединили более 24 млн спутниковых снимков. Теперь можно выбрать любой уголок Земли и посмотреть, как он выглядел в разные времена с 1984 по 2020 год. Таким образом, компания Google решила показать, как люди влияют на Землю: как менялись ее города, ландшафт и природа, как таяли ледники.

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