Легализация торговли лекарствами онлайн: Зеленский подписал закон

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Дмитрий Симоненко
Владимир Зеленский поддержал возможность розничной торговли лекарственными препаратами дистанционно – сегодня, 12 октября, он внес своей подписью соответствующие изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", который был рассмотрен Верховной Радой 17 сентября. Об этом идет речь на сайте главы государства.
Фото: epravda.com.ua
Теперь компании, которые имеют право реализовывать лекарство в виде розничной торговли, могут продавать их и через интернет, доставлять их адресатам, в том числе и через посредников.
В законе прописано, что реализатор имеет право доставлять лекарства потребителю либо собственной курьерской службой, либо, прибегая к помощи курьерских служб доставки. В этом случае ответственность за правильность хранения препаратов лежит на совести компании-перевозчика.
Исключением в онлайн-продаже лекарств составят препараты, в которых имеется наркотическая составляющая, психотропные вещества, а также прекурсоры. Кроме того, не подлежат продаже сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные иммунобиологические препарата, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.
Ранее "Комментарии" писали о том, что польская фармкомпания объявила о создании эффективного лекарства против COVID-19.
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