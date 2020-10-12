Легализация торговли лекарствами онлайн: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский поддержал возможность розничной торговли лекарственными препаратами дистанционно – сегодня, 12 октября, он внес своей подписью соответствующие изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", который был рассмотрен Верховной Радой 17 сентября. Об этом идет речь на сайте главы государства.



Фото: epravda.com.ua

Теперь компании, которые имеют право реализовывать лекарство в виде розничной торговли, могут продавать их и через интернет, доставлять их адресатам, в том числе и через посредников.

В законе прописано, что реализатор имеет право доставлять лекарства потребителю либо собственной курьерской службой, либо, прибегая к помощи курьерских служб доставки. В этом случае ответственность за правильность хранения препаратов лежит на совести компании-перевозчика.

Исключением в онлайн-продаже лекарств составят препараты, в которых имеется наркотическая составляющая, психотропные вещества, а также прекурсоры. Кроме того, не подлежат продаже сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные иммунобиологические препарата, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.

Ранее "Комментарии" писали о том, что польская фармкомпания объявила о создании эффективного лекарства против COVID-19.





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