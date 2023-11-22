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Ледяной дождь и метели: в Украину идет зимний апокалипсис

По прогнозу Наталки Диденко, существенное ухудшение погоды ожидается в конце текущей недели.

сегодня, 21:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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В украинских регионах прогнозируется ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко предупреждает об осадках в виде снега, метели, гололедицы и ледяные дожди.

Ледяной дождь и метели: в Украину идет зимний апокалипсис

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как она утверждает, такие погодные условия влечет за собой активный циклон с юго-запада. "И если раньше это был преимущественно дождь и ветер, то в этот раз погодные условия станут значительно сложнее", — предупреждает Диденко.


По прогнозу синоптика, ожидаются сильные ветры со штормовыми порывами, осадки в виде мокрого снега, метели, при более высокой температуре воздуха будут идти ледяные дожди, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

"Пожалуйста, не игнорируйте этот прогноз на 26-27 ноября. Подготовьте лопатки в автомобиле, себе подходящую одежду, обувь и профилактические лекарства от реакций на безумные скачки погоды", — советует Диденко.

23 ноября, как прогнозирует синоптик, ночью в южных регионах и на территориях юго-востока страны ожидаются дожди и мокрый снег, а днем осадки в виде мокрого снега будут только в северных регионах.

"Завтра на севере, западе и центральных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов. Учитывая холодную погоду, температура комфорта при сильном ветре может снижаться на 4-7 градусов", — предупреждает Наталья Диденко.

В ближайшую ночь, как прогнозирует синоптик, морозы охватят всю Украину, будет -4...-10, а в восточных регионах температура упадет вплоть до -9...-14 градусов. На автодорогах предполагается гололедица.

"Днем в четверг существенно потеплеет в западных областях, до 1... 6 градусов", — говорит Наталья Диденко. ...-6 градусов".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда Украину будет заметать снегом



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