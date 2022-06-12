Лайфхак для дачников: пять растений, которые отпугнут назойливых комаров

Насладиться теплыми летними деньками на даче очень мешают назойливые комары. Эти "кровопийцы" раздражающе жужжат и пытаются сделать как можно больше укусов по всему телу. Но решить проблему можно с помощью некоторых растений, которые можно посадить на своем участке.

Как отпугнуть комаров (фото из открытых источников)

Лаванда

Очень красивый и полезный в этом деле цветок. Лаванда обладает ароматом, который отпугивает насекомых. Просто высадите ее на дачном участке и наслаждайтесь живым украшением территории. К слову, с помощью лаванды можно избавиться не только от комаров, но и моли.

Базилик

Часто базилик используют на кухне, потому что он является вкусным дополнением к различным блюдам. А еще растение источает сильный запах, который не переносят комары. С помощью базилика, высаженного на участке, можно сократить количество этих насекомых.

Агератум

Это травянистое растение с цветами сине-фиолетового оттенка часто встречается на даче в качестве украшения клумбы. Мало кто знает, что агератум также обладает запахом, который раздражает комаров. На основе этого растения даже делают спреи от насекомых.

Перечная мята

С мятой чуть сложнее, чем с другими растениями. Чтобы она была эффективна в борьбе с насекомыми, нужно слегка размять ее листочки. Сок, который начнет выделять растение, будет отпугивать "кровопийц". Можно даже натереть мятой участки тела, чтобы избежать укусов.

Горькая полынь

Эту траву давно используют для отпугивания назойливых насекомых. Горькую полынь можно высадить на участке или вблизи дома, чтобы защитить себя от комаров во время работы в поле, а также уберечь некоторые овощные культуры от вредителей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие цветы помогут защитить огородные культуры от вредителей.

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