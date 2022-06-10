Пять красивых цветов, которые защищают огород от вредителей

Если хотите себе не только красивый, но еще и здоровый, сад и огород, тогда обязательно посадите на участке декоративные цветущие растения. Некоторые из них способны отпугнуть вредителей и предотвратить распространение заболеваний на овощные культуры.

Как защитить огород от вредителей (фото из открытых источников)

Лаванда

Многим людям очень нравится лаванда из-за приятного аромата, но для насекомых-вредителей этот запах является невыносимым. Растение помогает избавить огород от муравьев и слизней. По этой причине ее можно посадить много, по всему участку. Цветок ведь не только полезный, но и очень красивый.

Космея

Это ветвящееся растение с яркими и довольно крупными цветами помогает предотвратить размножение гороховой зерновки. Жук питается пыльцой цветов гороха и откладывает яйца на стручках. Космея также может своими листья защитить огородные культуры от палящего солнца, не притеняя их при этом.

Календула

Дачники рекомендуют высаживать этот цветок недалеко от картофеля, потому что календула выделяет специфический запах, который может отпугнуть колорадского жука. Также она защищает овощные растения от атак тли.

Циния

Лучше всего цинию высаживать вместе с томатами, огурцами и тыквой, потому что она отпугивает тлю и других насекомых-вредителей.

Настурция

Это растение также защищает от вредителей, в частности от капустной белянки. А если сделать клумбу настурции при входе в теплицу с томатами, то овощи будут в безопасности от белокрылки. Еще цветок "дружит" с пионами, защищая его от грибковых заболеваний, также, как и плодовые деревья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что многие женщины любят ухаживать за растениями, поэтому держат их дома, чтобы они радовали глаза и украшали интерьер. Однако, не все цветы для этого подходят. Например, любимицу орхидею не рекомендуют оставлять в помещении. Почему?

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