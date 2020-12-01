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Латвия открыла авиарейсы в Украину

Рейс Киев-Вильнюс будет выполняться дважды в неделю

сегодня, 11:37
Автор:

Сергей Медведев

Несмотря на вторую волну пандемии, страны восстанавливают международное воздушное сообщение. Так, о возобновлении полетов в Украину объявил латвийский авиаперевозчик  airBaltic.

Латвия открыла авиарейсы в Украину

Панорама прибалтийского города Вильнюс

Национальная авиакомпания Латвии запускает рейсы из Вильнюса в Киев уже с 1 декабря. Первый борт отправился в Киев в 9 утра. Отмечается, что рейс вводится на постоянной основе — полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Стоимость билетов с перевозкой только ручной клади в Вильнюс стартует от 25 евро. Из Вильнюса в Киев — 19 евро. Перелет выполняет пассажирский лайнер Airbus A220-300. 

В airBaltic отмечают, что аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, Париж, Лондон, Мюнхен и Берлин с удобной пересадкой. 

Отметим, что ранее  airBaltic летала из Киева в Ригу, однако в данное время власти Латвии наложили ограничения. 

Как сообщал портал "Комментарии", количество рейсов в октябре составило чуть больше 13 тысяч полетов, а это на 56,4% меньше чем за  октябрь 2019-го.  По информации Государственного предприятия  обслуживания воздушного движения, отечественные авиаперевозчики отправили 4 943 рейса (на 49,6 % меньше чем в октябре 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили  8 098 рейсов (меньше 59,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Также известна статистика авиатрафика в воздушном пространстве страны после ослабления карантина в мае: 

• июнь – 4 584 рейса;

• июль – 12 195 рейсов;

• август – 16 690 рейсов;

• сентябрь – 14 959 рейсов.

• октябрь — 13 041 рейс. 

По сообщениям "Украэроруха", надежды на возобновление привычной интенсивности авиаперелетов во второй половине 2020 года нет, и рассчитывать на улучшение  динамики не стоит.



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Источник: https://www.avianews.com/ukraine/2020/11/30/airbaltic_flights_to_kiev_resumption/
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Обусуждения

Кирилл

сегодня, 11:57

Вильнюс = ЛИТВА - никак не Латвия

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