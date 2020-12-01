Латвия открыла авиарейсы в Украину

Несмотря на вторую волну пандемии, страны восстанавливают международное воздушное сообщение. Так, о возобновлении полетов в Украину объявил латвийский авиаперевозчик airBaltic.

Панорама прибалтийского города Вильнюс

Национальная авиакомпания Латвии запускает рейсы из Вильнюса в Киев уже с 1 декабря. Первый борт отправился в Киев в 9 утра. Отмечается, что рейс вводится на постоянной основе — полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Стоимость билетов с перевозкой только ручной клади в Вильнюс стартует от 25 евро. Из Вильнюса в Киев — 19 евро. Перелет выполняет пассажирский лайнер Airbus A220-300.

В airBaltic отмечают, что аэропорт Вильнюса можно использовать для транзита в Ригу, Амстердам, Париж, Лондон, Мюнхен и Берлин с удобной пересадкой.

Отметим, что ранее airBaltic летала из Киева в Ригу, однако в данное время власти Латвии наложили ограничения.

Как сообщал портал "Комментарии", количество рейсов в октябре составило чуть больше 13 тысяч полетов, а это на 56,4% меньше чем за октябрь 2019-го. По информации Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, отечественные авиаперевозчики отправили 4 943 рейса (на 49,6 % меньше чем в октябре 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 8 098 рейсов (меньше 59,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Также известна статистика авиатрафика в воздушном пространстве страны после ослабления карантина в мае:

• июнь – 4 584 рейса;

• июль – 12 195 рейсов;

• август – 16 690 рейсов;

• сентябрь – 14 959 рейсов.

• октябрь — 13 041 рейс.

По сообщениям "Украэроруха", надежды на возобновление привычной интенсивности авиаперелетов во второй половине 2020 года нет, и рассчитывать на улучшение динамики не стоит.

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