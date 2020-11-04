Авиатрафик в Украине снизился на 56%

В октябре значительно уменьшились перелеты в воздушном пространстве над Украиной.



Фото: Mintrans

Количество рейсов в прошлом месяце составило чуть больше 13 тысяч полетов, а это на 56,4% меньше чем за октябрь 2019-го.

По информации Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, отечественные авиаперевозчики отправили 4 943 рейса (на 49,6 % меньше чем в октябре 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили 8 098 рейсов (меньше 59,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Также известна статистика авиатрафика в воздушном пространстве страны после ослабления карантина в мае:

• июнь – 4 584 рейса;

• июль – 12 195 рейсов;

• август – 16 690 рейсов;

• сентябрь – 14 959 рейсов.

• октябрь — 13 041 рейс.

По сообщениям "Украэроруха", что надежды на возобновление привычной интенсивности авиаперелетов во второй половине 2020 года и рассчитывать на улучшения динамики не стоит. Ведь вторая волна коронавируса оставила след на транспортные передвижения по всему миру через карантинные ограничения. К тому же зимний сезон спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), весь авиатрафик в мире по результатам 2020 года сократится на 66% сравнительно с прошлым годом. В декабре ожидается спад 68 %.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о три самых странных самолета в истории авиации.





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