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Авиатрафик в Украине снизился на 56%

Надеяться на возобновление привычной интенсивности авиаперелетов или улучшения динамики во второй половине 2020 года не стоит

сегодня, 14:35
Автор:

Диденко Светлана

В октябре значительно уменьшились перелеты  в воздушном пространстве над Украиной.

Авиатрафик в Украине снизился на 56%

Фото: Mintrans

Количество рейсов в прошлом месяце составило чуть больше 13 тысяч полетов, а это на 56,4% меньше чем за  октябрь 2019-го. 

По информации Государственного предприятия  обслуживания воздушного движения, отечественные авиаперевозчики отправили 4 943 рейса (на 49,6 % меньше чем в октябре 2019 года), иностранные авиакомпании выполнили  8 098 рейсов (меньше 59,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Также известна статистика авиатрафика в воздушном пространстве страны после ослабления карантина в мае: 

июнь – 4 584 рейса;

июль – 12 195 рейсов;

август – 16 690 рейсов;

сентябрь – 14 959 рейсов.

октябрь — 13 041 рейс. 

По сообщениям "Украэроруха", что надежды на возобновление привычной интенсивности авиаперелетов во второй половине 2020 года и рассчитывать на улучшения  динамики не стоит. Ведь вторая волна коронавируса оставила след на транспортные передвижения по всему миру через карантинные ограничения. К тому же зимний сезон спрос на перелеты всегда ниже, чем в летний. 

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), весь авиатрафик в мире по результатам 2020 года сократится на 66% сравнительно с прошлым годом. В декабре ожидается спад 68 %.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о три самых странных самолета в истории авиации. 



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Источник: https://biz.censor.net/news/3229007/aviatrafik_v_ukraine_za_oktyabr_snizilsya_na_56
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