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Латвия готовится к депортации 800 россиян: у чем причина

Люди не подали заявления на постоянное или временное проживание

сегодня, 11:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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Латвийские власти объявили о планах депортации примерно 800 граждан Российской Федерации. Информация о лицах, не оформивших необходимые документы для легализации своего пребывания, была передана Государственной пограничной службе Латвии для последующей проверки и реализации мер по выдворению.

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По данным официального представителя управления, Мадары Пуке, россияне не подали заявления на получение ни постоянного, ни временного вида на жительство в стране.

"На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание... Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки", — цитирует Пуке латвийское издание.

В случае подтверждения нахождения указанных лиц на территории Латвии, им будут выданы уведомления о необходимости покинуть страну в течение 30 дней. Дополнительно отмечается, что россияне, не сдавшие экзамен по латышскому языку, имели возможность обратиться за получением временного вида на жительство на срок до двух лет. После этого периода они обязаны повторно сдать языковой экзамен, в противном случае их ждет депортация.

Конституционный суд Латвии ранее утвердил законность требований к сдаче экзамена по латышскому языку для граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в стране. Это решение подчеркивает стремление латвийских властей к интеграции иностранцев через освоение государственного языка как одного из основных критериев легализации их пребывания на территории Латвии.

Ранее “Комментарии” сообщали, что Министерство иностранных дел Австрии сделало заявление, которое вызвало волну обсуждений в международных дипломатических кругах. Согласно сообщению, два сотрудника посольства Российской Федерации в Вене получили статус нежелательных лиц на территории Австрии и должны покинуть страну не позднее 19 марта текущего года.



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