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Австрия высылает российских дипломатов со страны: причина

В российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва примет ответные меры

сегодня, 13:14
Автор:
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Черновалова Кристина
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В среду, 13 марта, Министерство иностранных дел Австрии сделало заявление, которое вызвало волну обсуждений в международных дипломатических кругах. Согласно сообщению, два сотрудника посольства Российской Федерации в Вене получили статус нежелательных лиц на территории Австрии и должны покинуть страну не позднее 19 марта текущего года.

Австрия высылает российских дипломатов со страны: причина

Австрия высылает российских дипломатов

Данное решение аргументировано "действиями, несовместимыми с дипломатическим статусом" данных лиц, что, по мнению экспертов, часто является дипломатическим кодексом для обвинений в шпионаже или иной разведывательной деятельности в пользу иностранных спецслужб. Хотя конкретные подробности этих действий не раскрываются, аналитики отмечают, что такие меры принимаются не без оснований и подтверждают серьезные обвинения.

В ответ на действия Австрийской стороны, Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о подготовке ответных мер. Хотя детали этих мер пока не уточняются, можно предположить, что они могут включать в себя зеркальную высылку австрийских дипломатов из России, что часто становится стандартной практикой в подобных ситуациях.

Этот случай не является изолированным в истории дипломатических отношений между Австрией и Россией. В феврале 2023 года Австрия уже принимала решение о высылке четверых российских дипломатов, а в апреле 2022 года – еще четверых, в рамках скоординированных действий Евросоюза в ответ на массовые убийства мирных жителей в Буче, за совершение которых обвиняются российские войска.

Данные действия подчеркивают нарастающее напряжение между Австрией и Россией и в целом отражают обострение отношений между Российской Федерацией и странами Европейского Союза на фоне продолжающихся конфликтов. Международные эксперты отмечают, что такие дипломатические шаги могут влиять не только на двусторонние отношения, но и на общую атмосферу международной политики.



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