Латвия будет воевать с рф: о чем говорит предупреждение Арестовича – какая вероятность новой войны

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью порталу sargs.lv заявил, что Латвия будет воевать с россией. И призывал готовиться к этому. Действительно ли рф решится напасть на Латвию (учитывая, что последняя – член НАТО)? Зачем Арестович делает подобные заявления? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Если же говорить о том, нападет ли Путин, то стоит отметить, что куда проще этому тирану будет действовать руками Лукашенко

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что страны Балтии оказались куда активнее в поддержке Украины в противостоянии агрессии и необъявленной войны путина и российской федерации, чем некоторые, до этого числившиеся нашими партнерами страны.

"Латвия, Литва, Эстония не только приняли беженцев с Украины, но и параллельно продолжали предоставлять помощь и оружие нашему государству, ратовать за усиление санкций против россии. Они активно помогали собирать военную коалицию на Европейском континенте, став для нас своеобразными адвокатами и промоутерами, – напоминает эксперт. – За что им – огромная благодарность. Думаю, что эти страны ещё помнят события двадцатого века: от порабощения Советским Союзом – до освобождения от этого гнета. И вернуться в тот период точно не желают".

Предупреждение от того же Арестовича, считает Светлана Кушнир, это не новость для латышей эстонцев и латвийцев.

"Будучи странами-членами НАТО, они с первых дней сообщения о возможности нападения россии на Украину стали требовать от Альянса усиления патрулирования территории. Чем, собственно, попутно смогли противостоять наплыву мигрантов со стороны Беларуси, – отмечает эксперт. – А авиационное патрулирование воздушного пространства в Латвии начали ещё в 2021 году – на постоянной и усиленной основах. Кроме того, три страны Балтийского региона уже имели опыт боевого слаживания во время создания и действия Балтийского батальона в рамках НАТО. Если же говорить о том, нападет ли Путин, то стоит отметить, что куда проще этому тирану будет действовать руками Лукашенко – с помощью мигрантского кризиса, который очень просто и дешево запустили в 2020 году. Потому повтор вероятен – как и предотвращение данного кризиса. Кстати, ситуация на латвийско-белорусской границе вновь обострилась, мигранты пытаются прорваться всё чаще".

Светлана Кушнир думает, что пока рф будет действовать провокациями, пытаясь заставить любую из стран-членов Альянса перейти красные линии – и первыми нанести превентивный удар по россии. Это, якобы, легитимизирует поход путинских войск на государства Балтийского региона. Пока же наблюдаем, резюмирует эксперт, как войска той же Латвии на ведут подготовку своих армейских подразделений к любому развитию событий – уже с новейшим технологическим вооружением.

Риторика Арестовича нужна для того, чтобы подчеркнуть значимость венной помощи НАТО и целесообразность ее увеличения

По мнению политолога-международника Георгия Кухалейшвили, вторжение рф в Латвию маловероятно, т.к. путинская армия не готова к войне с НАТО.

"Российские оккупанты завязли в войне с уступающими по численности ВСУ. Об успешных военных действиях с американскими и британскими военными не может быть и речи, – уверен эксперт. – НАТО задействует 5 статью своего устава (нападение на одного члена блока является нападением на весь альянс) и окажет военную помощь любому члену организации, который станет объектом внешней агрессии. Более того, разговоры о том, чтобы задействовать 5 статью появились в контексте обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Утечка радиации воспринимается как угроза для безопасности стран-членов НАТО".

Скорее всего, Арестович пытается обыграть в пользу Украины распространенный в российском и западном экспертном сообществе сценарий войны в Балтии, отмечает Георгий Кухалейшвили.

Он поясняет:

"Можно встретить достаточно материалов с обеих сторон в духе – что делать или что будет, если Россия нападет на страны Балтии. Риторика Арестовича нужна для того, чтобы подчеркнуть значимость венной помощи НАТО и целесообразность ее увеличения. Советник Офиса президента подкрепляет недавние заявления президента США Джо Байдена о намерении придумать название военной операции в Украине, создать отдельное командование и планы Пентагона поставлять оружие украинским военным не самолетами, а кораблями — в гораздо больших объемах".

Украина, резюмирует политолог-международник, дает контраргументы противникам увеличения военной помощи на Западе, намекая, что если падем мы, то следующей целью Кремля станут члены НАТО, особенно те, у кого общая граница с рф (в случае с Литвой речь о Калининградской области).

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