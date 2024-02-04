99-летняя пенсионерка из Канады побила мировой рекорд по плаванию

99-летняя канадка Бетти Брюссел установила три мировых рекорда по плаванию на дистанциях 400 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 50 метров на спине в своей возрастной группе. Ее подвиг обязательно войдет в историю этого вида спорта.



Пенсионерка из Канады установила мировой рекорд по плаванию. Фото из открытых источников

Во время соревнований в канадском городе Саанич Бетти Брюссел показала лучшее время на дистанции 400 метров вольным стилем — 12 минут 50 секунд, что почти на 4 минуты быстрее предыдущего рекорда. На дистанции 50 метров на спине женщина превысила существующую отметку более чем на пять секунд. Также установлен был рекорд по плаванию брассом на 50 метров.

"Когда я плыву, я ни о чем не думаю. Я просто считаю круги, чтобы знать, сколько у меня осталось. И на последнем круге я прилагаю все усилия, которые есть", — рассказала Бетти Брюссел.

Бетти исполнится 100 лет в июле 2024 года, однако, по правилам, она может участвовать в соревнованиях в возрастной категории от 100 до 104 лет, в которой и установила рекорды.

Канадка рассказала, что научилась плавать в детстве, однако на протяжении всей взрослой жизни у нее было времени заниматься спортом. Только когда она ушла на пенсию в возрасте 58 лет, у нее появилось время на плавание. Бетти Брюссел посещает бассейн дважды в неделю, однако говорит, что "чуть-чуть ленивая". На рекорды женщина также скромно реагирует.

"Я даже не думаю о рекордах. Я просто плаваю. Я просто делаю то, что могу. А если это рекорд, то хорошо. Если я выиграю, я буду счастлива. Если мне весело, я самая счастливая", — говорит Бетти Брюссел.

99-летняя канадка пояснила, что она получает "уверенность от воды", и таким способом может "забыть обо всех своих волнениях".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержан украинский пенсионер, который перевозил почти полмиллиона евро.

Также "Комментарии" писали, что на кухне пенсионерки висел шедевр искусства за 25 млн долларов, который женщина хотела выбросить в помойку.