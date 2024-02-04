99-летняя пенсионерка из Канады побила мировой рекорд по плаванию

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Slava Kot
99-летняя канадка Бетти Брюссел установила три мировых рекорда по плаванию на дистанциях 400 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 50 метров на спине в своей возрастной группе. Ее подвиг обязательно войдет в историю этого вида спорта.
Пенсионерка из Канады установила мировой рекорд по плаванию. Фото из открытых источников
Во время соревнований в канадском городе Саанич Бетти Брюссел показала лучшее время на дистанции 400 метров вольным стилем — 12 минут 50 секунд, что почти на 4 минуты быстрее предыдущего рекорда. На дистанции 50 метров на спине женщина превысила существующую отметку более чем на пять секунд. Также установлен был рекорд по плаванию брассом на 50 метров.
Бетти исполнится 100 лет в июле 2024 года, однако, по правилам, она может участвовать в соревнованиях в возрастной категории от 100 до 104 лет, в которой и установила рекорды.
Канадка рассказала, что научилась плавать в детстве, однако на протяжении всей взрослой жизни у нее было времени заниматься спортом. Только когда она ушла на пенсию в возрасте 58 лет, у нее появилось время на плавание. Бетти Брюссел посещает бассейн дважды в неделю, однако говорит, что "чуть-чуть ленивая". На рекорды женщина также скромно реагирует.
99-летняя канадка пояснила, что она получает "уверенность от воды", и таким способом может "забыть обо всех своих волнениях".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержан украинский пенсионер, который перевозил почти полмиллиона евро.
Также "Комментарии" писали, что на кухне пенсионерки висел шедевр искусства за 25 млн долларов, который женщина хотела выбросить в помойку.
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