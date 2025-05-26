27 мая в календаре будет новый праздник: Зеленский подписал указ

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, который установил 27 мая Днем Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в указе президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Указом президент признал утратившим силу указ от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

Решение принято, "отдавая дань уважения мужеству и героизму воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций".

Как объясняет командование ССО, именно 27 мая, в 2014 году, воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине появился новый государственный праздник. Ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает 8 января портал "Комментарии" со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

Как говорится в документе, новый праздник введен с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта. Этот праздник будет отмечаться ежегодно 5 февраля. А в конце 2024 года, как информировал портал "Комментарии", Зеленский подписал указ об еще одном новом государственном празднике — Дне межнационального согласия и культурного разнообразия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая.



