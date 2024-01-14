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14 января: какой сегодня праздник, традиции, запреты и именины

Что в мире отмечают и кого чествуют 14 января. Кто отмечает свои именины сегодня.

сегодня, 08:15
Автор:
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Slava Kot
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14 января христиане чтят память равноапостольной Нины. Сегодня также отмечают Всемирный день логики и национальные праздники. По старому стилю 14 января был днем Василия, а также в этот день праздновали Старый Новый год.

14 января: какой сегодня праздник, традиции, запреты и именины

Какой праздник отмечают 14 января. Фото из открытых источников

Какой сегодня праздник 14 января

В церковном календаре 14 января (27 января по старому стилю) – это день памяти равноапостольной Нины, которая была просветительницей Грузии. Святая Нина проповедовала Евангелие, исцеляла больных и творила другие чудеса. Нина родилась в Каппадокии, ныне современная территория Турции, в 3 веке нашей эры. В одном из видений к ней пришла Матерь Божья, призывающая идти в Грузию и заниматься там распространением "святого слова". В 20 лет она с родителями переехала в Грузию, где начала проповедовать и распространять христианство. Впоследствии к ней присоединились другие и положили начало монастырю. Сегодня ее мощи хранятся в женском монастыре Бодбе в Грузии.

Народные приметы и традиции и запреты на 14 января

Наши предки в народном календаре связывали Нинин день с традицией ухаживать за домашним скотом, поэтому иногда этот день еще называют "Нина — обряды скота".

Большинство примет 14 января касались погоды и урожая:

  • Красный закат — будет урожай пшеницы и гороха
  • Утром услышать пение птиц — к оттепели
  • Снег идет – к богатству, дождь – к неурожаю и несчастью
  • Облачно – морозы еще задержатся
  • Сильный ветер – будет хороший урожай фруктов

14 января запрещено стричь волосы, ведь это принесет неудачу. Также нежелательно выходить из дома к рассвету и нельзя желать кому-то зла.

Какие именины сегодня или день ангела 14 января

В народной традиции родившиеся сегодня получают определенные имена. 14 января празднуют свои именины: Нина, Андрей, Сергей, Ярема, Остап, Павел, Веремий, Аристарх, Агния и Вениамин.

Международные и национальные праздники 14 января

Также 14 января отмечают Всемирный день логики. Его инициаторами стали ЮНЕСКО и CIPSH, которые выбрали дату рождения математика Альфреда Тарского и смерти логика и математика Курта Геделя.

Национальные праздники 14 января:

  • Грузия – День флага
  • Таиланд – Национальный день охраны лесов
  • Тунис — День революции и молодежи
  • Индия – Макара-санкранти, которое посвящено солнечному божеству Сурья. Означает конец зимнего солнцестояния и увеличение светового дня.

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