14 января: какой сегодня праздник, традиции, запреты и именины

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Slava Kot
14 января христиане чтят память равноапостольной Нины. Сегодня также отмечают Всемирный день логики и национальные праздники. По старому стилю 14 января был днем Василия, а также в этот день праздновали Старый Новый год.
Какой праздник отмечают 14 января. Фото из открытых источников
В церковном календаре 14 января (27 января по старому стилю) – это день памяти равноапостольной Нины, которая была просветительницей Грузии. Святая Нина проповедовала Евангелие, исцеляла больных и творила другие чудеса. Нина родилась в Каппадокии, ныне современная территория Турции, в 3 веке нашей эры. В одном из видений к ней пришла Матерь Божья, призывающая идти в Грузию и заниматься там распространением "святого слова". В 20 лет она с родителями переехала в Грузию, где начала проповедовать и распространять христианство. Впоследствии к ней присоединились другие и положили начало монастырю. Сегодня ее мощи хранятся в женском монастыре Бодбе в Грузии.
Наши предки в народном календаре связывали Нинин день с традицией ухаживать за домашним скотом, поэтому иногда этот день еще называют "Нина — обряды скота".
Большинство примет 14 января касались погоды и урожая:
14 января запрещено стричь волосы, ведь это принесет неудачу. Также нежелательно выходить из дома к рассвету и нельзя желать кому-то зла.
В народной традиции родившиеся сегодня получают определенные имена. 14 января празднуют свои именины: Нина, Андрей, Сергей, Ярема, Остап, Павел, Веремий, Аристарх, Агния и Вениамин.
Также 14 января отмечают Всемирный день логики. Его инициаторами стали ЮНЕСКО и CIPSH, которые выбрали дату рождения математика Альфреда Тарского и смерти логика и математика Курта Геделя.
Национальные праздники 14 января:
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