14 января: какой сегодня праздник, традиции, запреты и именины

14 января христиане чтят память равноапостольной Нины. Сегодня также отмечают Всемирный день логики и национальные праздники. По старому стилю 14 января был днем Василия, а также в этот день праздновали Старый Новый год.



Какой праздник отмечают 14 января. Фото из открытых источников

Какой сегодня праздник 14 января

В церковном календаре 14 января (27 января по старому стилю) – это день памяти равноапостольной Нины, которая была просветительницей Грузии. Святая Нина проповедовала Евангелие, исцеляла больных и творила другие чудеса. Нина родилась в Каппадокии, ныне современная территория Турции, в 3 веке нашей эры. В одном из видений к ней пришла Матерь Божья, призывающая идти в Грузию и заниматься там распространением "святого слова". В 20 лет она с родителями переехала в Грузию, где начала проповедовать и распространять христианство. Впоследствии к ней присоединились другие и положили начало монастырю. Сегодня ее мощи хранятся в женском монастыре Бодбе в Грузии.

Народные приметы и традиции и запреты на 14 января

Наши предки в народном календаре связывали Нинин день с традицией ухаживать за домашним скотом, поэтому иногда этот день еще называют "Нина — обряды скота".

Большинство примет 14 января касались погоды и урожая:

Красный закат — будет урожай пшеницы и гороха

Утром услышать пение птиц — к оттепели

Снег идет – к богатству, дождь – к неурожаю и несчастью

Облачно – морозы еще задержатся

Сильный ветер – будет хороший урожай фруктов

14 января запрещено стричь волосы, ведь это принесет неудачу. Также нежелательно выходить из дома к рассвету и нельзя желать кому-то зла.

Какие именины сегодня или день ангела 14 января

В народной традиции родившиеся сегодня получают определенные имена. 14 января празднуют свои именины: Нина, Андрей, Сергей, Ярема, Остап, Павел, Веремий, Аристарх, Агния и Вениамин.

Международные и национальные праздники 14 января

Также 14 января отмечают Всемирный день логики. Его инициаторами стали ЮНЕСКО и CIPSH, которые выбрали дату рождения математика Альфреда Тарского и смерти логика и математика Курта Геделя.

Национальные праздники 14 января:

Грузия – День флага

Таиланд – Национальный день охраны лесов

Тунис — День революции и молодежи

Индия – Макара-санкранти, которое посвящено солнечному божеству Сурья. Означает конец зимнего солнцестояния и увеличение светового дня.

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