34 украинские больницы получат кислородные концентраторы от благотворительного фонда ПриватБанка и ЮНИСЕФ

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Ольга Чародий
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке от
Благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!" предоставил 100
кислородных концентраторов до 34 больниц в 11 областях Украины. Об этом
сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.
Кислородные концентраторы. Фото: ЮНИСЕФ
Это уже вторая партия кислородного оборудования закуплена и доставлена в рамках партнерства ЮНИСЕФ с Благотворительным фондом ПриватБанка для украинских больниц в ответ на пандемию COVID-19.
Кислородные концентраторы уже получили в таких регионах
Украины, как Киевская, Черкасская,
Хмельницкая, Сумская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Ровенская,
Винницкая, Волынская и Закарпатская области.
По оценкам ЮНИСЕФ средний процент загрузки койко-мест в больницах, которые получили помощь, составляет не менее 70%.
ЮНИСЕФ открыт для партнерства с бизнесом и ценит каждую возможность помочь семьям в Украине во время пандемии.
С начала пандемии благодаря партнерам, ЮНИСЕФ закупил и доставил в Украину 463 кислородные концентраторы.
Напомним, коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 в Украине достигает не более 20%. Сообщается, что только 20% жителей Украины получили иммунитет к инфекции естественным путем. Эксперты отмечают, что говорить о коллективном иммунитете к этому вирусу пока рано. И хотя наша страна имеет один из самых низких показателей новых выявленных случаев, продолжает находиться в топ-5 стран Европы по наиболее критической ситуации с коронавирусом.
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