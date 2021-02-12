34 украинские больницы получат кислородные концентраторы от благотворительного фонда ПриватБанка и ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке от Благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!" предоставил 100 кислородных концентраторов до 34 больниц в 11 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Кислородные концентраторы. Фото: ЮНИСЕФ

Это уже вторая партия кислородного оборудования закуплена и доставлена ​​в рамках партнерства ЮНИСЕФ с Благотворительным фондом ПриватБанка для украинских больниц в ответ на пандемию COVID-19.





Кислородные концентраторы уже получили в таких регионах Украины, как Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Сумская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Волынская и Закарпатская области.

По оценкам ЮНИСЕФ средний процент загрузки койко-мест в больницах, которые получили помощь, составляет не менее 70%.





"Это партнерство — хороший образец социальной ответственности бизнеса и эффективности совместных усилий для результата", — отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

ЮНИСЕФ открыт для партнерства с бизнесом и ценит каждую возможность помочь семьям в Украине во время пандемии.

"С начала пандемии приоритетным направлением деятельности нашего фонда является кислородная поддержка пациентов. Мы знаем истинную цену дыхания. Благодарны партнерам за возможность оказать эффективную и третированную поддержку украинским больницам. Вместе помогать — просто!" – сказала Анна Павлова, директор Благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!".

С начала пандемии благодаря партнерам, ЮНИСЕФ закупил и доставил в Украину 463 кислородные концентраторы.









Напомним, коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 в Украине достигает не более 20%. Сообщается, что только 20% жителей Украины получили иммунитет к инфекции естественным путем. Эксперты отмечают, что говорить о коллективном иммунитете к этому вирусу пока рано. И хотя наша страна имеет один из самых низких показателей новых выявленных случаев, продолжает находиться в топ-5 стран Европы по наиболее критической ситуации с коронавирусом.





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