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24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от миллионера: сколько у нее нянек

Супруги заплатили суррогатным матерям 168 тысяч евро

28 октября 2021, 22:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Жительница России Кристина Озтюрк, которой только 24 года, занимается воспитанием 21 малыша, что выносили суррогатные матери. Отцом их является ее 57-летний муж-миллионер Галип Озтюрк. Жена российского миллионера каждый год выплачивает 96 тысяч долларов 16 работающим у нее гувернанткам. Об этом информирует The Daily Mail .

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от миллионера: сколько у нее нянек

24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка вместе с мужчиной-миллионером (фото: instagram.com/batumi_mama)

Молодая россиянка родилась в Москве, со своим избранником-миллионером встретилась в грузинском Батуме во время отдыха. Она хочет иметь всего 105 биологических деток от богача-мужа.

За предоставленные услуги супруги заплатили суррогатным матерям 168 тысяч евро за период с марта прошлого года по июль 2021 года.

Также у многодетной уже мамы есть дочь от предыдущего брака. Она рассказала, что все ее время отведено для детей. И она выполняет все свои обязанности, как это делают мамы в обычных семьях.

Богатые супруги живут в просторном доме на 3 этажа. Хотят иметь много детей, поэтому их рожают за деньги другие женщины.

Первый младенец появился на свет в марте прошлого года, а самому крохотному малышу, он 21-й по счету, только 3 месяца.

По словам мамы большой семьи, ей некогда скучать. Каждый день она делает что-то другое, ведь разных дел много. От установления распорядка дня для работающего персонала до частых покупок для всех домашних.

За неделю российская мама тратит 144 тысяч гривен на необходимые товары для маленьких. Закупает 20 крупных пакетов подгузников и 53 упаковки детской смеси.

Напомним, что "Комментарии" информируют о том, что на Херсонщине многодетная мать стала воровкой-рекордсменкой .


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10128323/Russian-woman-24-welcomed-TWENTY-ONE-surrogate-babies-just-year.html
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